L’Art de la chute primée

Parler d’économie et d’art au théâtre était un pari énorme et très risqué. L’Association québécoise des critiques de théâtre a souligné l’audace de la compagnie Nuages en pantalon en lui décernant les prix de Meilleur texte et Meilleur spectacle avec l’Art de la chute.

La communauté théâtrale de la Vieille Capitale était réunie à la Maison de la littérature, la semaine dernière, pour cette cérémonie de remise de prix pour la saison 2016-2017.

Présentée au Périscope, l’Art de la chute, création collective mise en scène par Jean-Philippe Joubert aborde l’art et l’économie à travers une idylle entre une artiste québécoise de passage à Londres pour une résidence de création et un courtier new-yorkais.

L’Association québécoise des critiques de théâtre (AQCT), qui regroupe des journalistes qui couvrent la scène théâtrale, a souligné l’ambition technique de ce spectacle, la maîtrise d’un sujet complexe et une mise en scène axée sur la performance des acteurs.

887 de Robert Lepage et Le songe d’une nuit d’été étaient en nomination dans cette catégorie.

Le prix de la Meilleure scénographie a été remis à Robert Lepage et Sylvain Décarie pour le spectacle 887, une aventure solo du metteur en scène de Québec, présentée à guichets fermés, à l’automne 2016, au Trident.

Humour et générosité

L’AQCT a décerné les prix d’interprétation féminine et masculine à Savina Figueras et Jacques Leblanc, pour leurs rôles dans Les véritables aventures de Don Quichotte et dans L’Avare.

La comédienne catalane s’est distinguée par son humour, sa générosité, son jeu, ses manipulations de marionnettes et avec des lignes de textes livrées en français, en espagnol et dans sa langue maternelle.

Valérie Laroche (Constellation) et Debbie Lynch-White (J’accuse) étaient finalistes dans cette catégorie.

Maîtrise parfaite

Vétéran de la scène théâtrale de Québec, Jacques Leblanc a enfilé comme un gant le gigantesque rôle d’Harpagon dans ce classique de Molière.

Le comédien qui dirige le Conservatoire d’art dramatique de Québec a démontré, avec son jeu et ses mimiques, une maîtrise parfaite du célèbre personnage, où le risible côtoyait le dégoût.

Robert Lepage (887) et David Bouchard (Froid) étaient en nomination dans cette catégorie.

Avec une mise en scène originale, onirique et l’apport de la compagnie de cirque Flip FabriQue, Olivier Normand a reçu le prix de Meilleure mise en scène pour sa relecture audacieuse du Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare, présenté l’hiver dernier au Trident.

Richard, le Polichineur d’écritoire, qui met en vedette le comédien Sylvain Massé, a remporté le prix de Meilleure pièce dans la catégorie Jeune public, et Des arbres à abattre, présenté au Carrefour international de théâtre, a remporté le prix Hors Québec.

L’originalité des contes

L’AQCT a décerné un prix spécial à Maxime Robin et son équipe de la compagnie La Vierge folle pour l’originalité du spectacle Les Contes à passer le temps, présenté depuis 2011, à la Maison historique Chevalier.