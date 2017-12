Les Canadiens invités à se prononcer sur l'aide médicale à mourir

Le gouvernement du Canada invite les Canadiens à se prononcer sur le projet de règlement concernant le suivi de l'aide médicale à mourir.

Ottawa a rappelé samedi que la Loi sur l'aide médicale à mourir, adoptée en juin 2016, autorisait qu’un règlement relatif au suivi de la prestation de l'aide à mourir au Canada ainsi qu'à la mise en œuvre de rapports à cet égard soit proposé.

«La publication de rapports à ce sujet est essentielle pour assurer une transparence et maintenir la confiance du public», indique-t-on.

À cet égard, un projet de règlement a été publié samedi par le gouvernement du Canada, «une mesure essentielle à la création d'un système fédéral pancanadien de suivi de l'aide médicale à mourir», a fait savoir le ministère dans un communiqué.

Jusqu’au 13 février prochain, les Canadiens et les intervenants sont invités à prendre connaissance du projet de règlement et à faire leurs commentaires.

Le règlement définitif devrait entrer en vigueur d'ici l'été prochain.

À partir de là, le ministère fédéral de la Santé produira alors des rapports annuels destinés aux Canadiens dans le cadre de ce nouveau système de surveillance en 2019.

«Je sais que l'aide médicale à mourir est une question très personnelle pour tous les Canadiens. Le gouvernement reconnaît que ces derniers souhaitent avoir accès à des options de fin de vie qui respectent leurs préférences et leurs valeurs personnelles. Nous avons collaboré avec les provinces, les territoires et les principaux intervenants à l'élaboration d'une approche uniforme pour la mise en œuvre de rapports sur l'aide médicale à mourir, et nous serons heureux de recevoir les commentaires des Canadiens au sujet de ce projet de règlement», a confié la ministre de la Santé, Ginette Petitpas Taylor.

Jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement, Ottawa travaillera avec les provinces et les territoires pour la publication, tous les six mois, de rapports intermédiaires.

Les rapports annuels sur l'aide médicale à mourir (AMM) devraient contenir:

- Un profil statistique des décès attribuables à l'AMM au Canada, y compris le nombre de demandes et les résultats de ces dernières

- Des renseignements sur les circonstances médicales et d'autres caractéristiques générales des personnes demandant et recevant l'AMM

- Les constatations concernant l'application des critères d'admissibilité et des mesures de sauvegarde

- Des renseignements sur les tendances (qui se dégagent à mesure que des données pluriannuelles deviennent accessibles)

Ces rapports contiendront des renseignements globaux ne permettant pas d'identifier qui que ce soit

Source: Santé Canada