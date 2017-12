À peine le tiers des billets a vraiment été vendu

C’est finalement 15 000 billets qui ont réellement été vendus pour la course de Formule E qui a eu lieu cet été à Montréal, soit à peine le tiers de toutes les places disponibles.

À la suite de l’annulation de la prochaine course annoncée lundi par la mairesse Valérie Plante, notre Bureau d’enquête a appris qu’une minorité des 45 000 participants ont payé leur billet les 29 et 30 juillet derniers. En octobre dernier, Montréal c’est électrique, les organisateurs de la course avaient soutenu que 25 000 billets avaient été vendus. Selon nos informations, 10 000 de ces billets ont en fait été remis à des partenaires corporatifs.

L’évènement s’est soldé par un important déficit de 13,5 millions $, dont une bonne partie devra être absorbée par les contribuables montréalais.

Pendant toute la campagne électorale, l’ancien maire Denis Coderre a refusé de répondre sur le nombre de billets donnés. L’enjeu a fini par occuper une place prédominante à tel point que l’ex-maire a fini par plier à quelques jours du vote.

Il a demandé à Montréal c’est électrique, l’organisme sans but lucratif chargé d’organiser la course, de dévoiler les chiffres. Plutôt que de dire uniquement le nombre de billets vendus, MCE a fait un amalgame avec ceux qui ont été remis aux commanditaires dans le cadre d’ententes. Cela faisait gonfler les chiffres à 25 000 billets.

Encore du secret

Rapidement, des doutes ont été émis sur ces chiffres. Certaines informations ont laissé croire que seulement 5000 billets avaient été vendus à la billetterie.

Une aura de secret continue d’entourer les chiffres officiels. Encore hier matin, le directeur général de MCE, Simon Pillarella, a refusé de donner le nombre de billets vendus lors d’une entrevue au 98,5 FM. Il a indiqué que les données n’avaient pas été vérifiées et auditées.

Selon nos informations, le nombre de billets n’apparaît pas aux états financiers de MCE. On parle plutôt de revenus de billetterie et d’autres sources qui se chiffrent à 3,5 millions $.

Pour Simon Pillarella, le nombre de billets vendus n’est pas si important. « Même si on avait vendu beaucoup plus de billets, on aurait eu un gros déficit quand même », a-t-il soutenu à Paul Arcand.

Pas assez de subventions

Selon MCE, c’est l’ancien cabinet du maire Coderre qui n’a pas livré les 11,5 millions $ promis en subvention. L’administration n’a pu livrer que 3,5 millions $. Nos informations indiquent que Coderre espérait obtenir 4 millions $ du fédéral et autant du provincial.

Compte tenu des dépenses déjà engendrées pour le 375e de Montréal, les autres paliers de gouvernement étaient plutôt réticents. Le fédéral n’a fait qu’octroyer un prêt à l’évènement.

La Formule E Operations risque maintenant d’entamer des poursuites pour le bris du contrat qui s’étirait jusqu’en 2019.