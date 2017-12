Attention à la grippe et à la gastro

À l’approche du temps des Fêtes, la population est invitée à redoubler de prudence pour réduire les risques de contracter la grippe et la gastro-entérite.

«Cette période, qui multiplie les rencontres et les échanges, est propice à la propagation des virus», rappelle-t-on dans un communiqué publié mardi par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Au nombre des précautions, on rappelle les conseils usuels : se laver souvent les mains à l’eau et au savon ; tousser ou éternuer dans le creux du coude ; ne pas échanger les verres ou les ustensiles avec d’autres personnes et, si vous souffrez de symptômes d’allure grippale, restez à la maison pour éviter de contaminer autrui.

Les autorités considèrent toutefois que la situation n’est pas critique à l’heure actuelle, avec un taux de grippe encore assez peu élevé: en date du 9 décembre, on comptait 198 cas d’infection à l’influenza.

Rappelons cependant que ce chiffre est en dessous de ce qui circule véritablement dans la population, puisque chaque personne présentant des symptômes d’allure grippale ne fait pas nécessairement l’objet de tests en laboratoire.

Samedi, l’Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ) indiquait que la saison de la grippe n’était pas particulièrement hâtive cette année, mais constatait la présence simultanée de deux virus, ceux de l’influenza A et de l’influenza B, un fait inhabituel.