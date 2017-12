La France interdira dès la rentrée 2018 l’utilisation du téléphone cellulaire en classe chez ses élèves, une décision qui a suscité bon nombre de réactions au Québec.

Le ministre de l’Éducation français Jean-Michel Blanquer a évoqué que le gouvernement d’Emmanuel Macron travaille actuellement à régler les modalités de la nouvelle loi qui sera applicable dès septembre prochain. L’interdiction s’appliquera aux élèves de niveau primaire et pour les élèves du collège, soit l’équivalent de la sixième année primaire au troisième secondaire.

Son homologue québécois a estimé lundi qu’une loi semblable au Québec serait «difficile d’application», s’en remettant plutôt aux écoles et aux enseignants afin de dicter la marche à suivre à l’intérieur de leurs classes.

Thierry Karsenti, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les technologies en éducation, estime lui aussi que la France fait fausse route en bannissant le téléphone portable.

«Je ne suis pas convaincu que c’est la bonne solution. Je pense que notre ministre, en donnant le problème aux écoles et aux enseignants, a raison», estime-t-il.

Selon lui, l’école ne doit pas prohiber l’objet, mais plutôt jouer son rôle pédagogique.

«Je pense que l’école doit jouer un rôle éducatif, leur montrer comment utiliser le cellulaire à des fins éducatives bien sûr, mais aussi de façon sociale. Quand on va manger au restaurant et qu’on voit deux personnes manger ensemble et être sur leur cellulaire, je me dis que l’école pourrait montrer aux jeunes les usages sociaux acceptables et moins acceptables», explique-t-il.

Un «fléau»

Le président Macron a utilisé le terme «fléau» pour décrire l’utilisation en classe du téléphone portable. M. Karsenti est d’avis qu’il s’agit surtout d’un «immense défi».

«Ce sont près de 6000 messages texte que les 13-17 ans s’envoient par mois, on ajoute à ça les notifications et les messages sur Facebook ou Snapchat. Quand on ajoute les réseaux sociaux, ça fait énormément de distractions potentielles, mais c’est un fait, c’est là, et maintenant c’est un défi de chaque instant.»

Sauf que l’interdiction n’est pas la solution, affirme-t-il, puisque des sondages réalisés montrent que les élèves ont sur eux leur téléphone cellulaire en classe, et ce, en dépit des interdictions de leur école.

«On peut mettre des mesures en place, responsabiliser les jeunes et former les enseignants, estime M. Karsenti, mais l’interdiction ne fonctionnera pas. On ajoute un problème supplémentaire sur l’école et je ne sais pas comment elle va réussir à faire face à ce problème-là.»