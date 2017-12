Des policiers jouent aux pères Noël

Marqué par l’absence de cadeaux à Noël durant sa jeunesse, un policier de L’Assomption a lancé une initiative qui permettra à plus de 150 enfants défavorisés d’avoir au moins un présent sous le sapin cette année.

« Dans mon enfance, c’était des Noëls où je n’avais pas de cadeaux. En vieillissant, avec un emploi stable, d’excellentes conditions de travail, je voulais remédier à cela et redonner », confie le sergent Danny Daneault, du Service de police de L’Assomption/Saint-Sulpice.

Cadeaux personnalisés

Lancé en 2012, son « Arbre de la communauté » permet aux gens de parrainer des enfants dans le besoin, représentés par une boule de Noël, en achetant à chacun un cadeau personnalisé en fonction de son sexe et de son âge. Lui et sa collègue Claudie Lavoie s’occupent de la réception et de la distribution des présents auprès des familles sélectionnées en conservant l’anonymat des intervenants.

Cette année, en plus d’aider 160 jeunes, du bébé naissant à l’ado branché, ils offrent une assistance alimentaire, vestimentaire et pharmaceutique à certains pour amener un baume dans des moments difficiles.

« On voit beaucoup de négatif dans notre métier, mentionne l’agente Lavoie, qui s’est joint au projet en 2015. Oui, quand on contacte les familles, qu’elles pleurent en confiant leurs besoins, ça nous rentre dedans. Mais tout le positif que ça nous donne quand on livre les cadeaux, ça ramène le fun au travail. »

Humains

Desservant une population d’environ 26 000 habitants, la proximité avec les ménages aidés permet aux policiers de vivre des contacts humains qu’ils n’auraient pas autrement.

« Une mère nous a dit que ça avait changé la perception de ses enfants. Avant, ils ne nous voyaient que comme les méchants qui viennent pour arrêter leur père », souligne la policière de 24 ans.

« Des enfants nous ont chanté une chanson, d’autres nous ont fait des câlins sincères et sentis, et on nous a cuisiné des brownies. C’est tellement gratifiant, c’est une belle reconnaissance », mentionne pour sa part le sergent Danny Daneault.

Une appréciation qui fait que les deux apprentis pères Noël reprennent leur implication chaque mois de novembre.

« Les citoyens se sont réellement approprié le projet. Chaque année, on bonifie l’offre en fonction des besoins et des suggestions », conclut Danny Daneault.