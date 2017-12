Jean-Marc Fournier exige des explications de la part d'Yves Francoeur

Au cœur des allégations d’Yves Francoeur, le leader parlementaire du gouvernement Jean-Marc Fournier s’est présenté devant les médias en fin d’après-midi mardi pour inviter M. Francoeur à s’excuser ou, du moins, à s’expliquer.

«Je ne sais pas pourquoi il a fait ça, mais je sais que c’est injuste, a-t-il déclaré. Son silence est inadmissible.»

M. Fournier a été blanchi par une enquête d’une équipe mixte après que le président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal, Yves Francoeur, ait formulé dans les médias des allégations de fraude et de trafic d’influence contre lui et un autre élu libéral.

La Fraternité a émis un communiqué mardi indiquant que son président «prenait acte» de la conclusion de l'enquête et qu'aucune entrevue ne serait accordée sur le sujet.

«Il est souvent dans les médias pour parler de différents sujets. La moindre des choses ce serait qu’il vienne s’expliquer, a déclaré Jean-Marc Fournier. Ce n’est pas normal que je sois le premier à parler.»

Le député de Saint-Laurent n’a pas encore décidé s’il entendait intenter des recours judiciaires contre Yves Francoeur ni s’il allait se représenter aux prochaines élections après avoir laissé planer le doute sur son avenir politique des suites de cette histoire.

«Il y a une marque de cette affaire que je porte en moi. Tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été dit, ne s’efface pas. Quand on Google mon nom, on tombe sur les premières pages des journaux.»

Martin Coiteux prudent

Le ministre de la Sécurité publique du Québec Martin Coiteux a réagi de façon prudente mardi peu après le dévoilement des conclusions du rapport de l’enquête, indiquant que Yves Francoeur aurait l’occasion de s’expliquer «s’il le souhaitait». «Ça lui appartient, je ne vais pas m’exprimer à sa place», a-t-il simplement laissé tomber.

Également écorché par les allégations d'Yves Francoeur, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a qualifié la situation de «regrettable» dans un communiqué.

«Lorsque des insinuations sans fondement sont faites à notre égard, elles minent non seulement la confiance du public envers l’institution du DPCP mais jette le discrédit sur tout le système de justice. Cela crée un climat malsain de suspicion inacceptable», a déclaré Me Annick Murphy, directrice du DPCP.