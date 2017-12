La Caisse investit dans la bière et les spiritueux

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) donne un coup de pouce à un producteur et distributeur de bières et spiritueux, le Groupe Glutenberg, en y investissant 2,5 millions $ en capital-actions.

Cette injection d’argent, combinée à un prêt de 2,5 millions $ de la Banque de développement du Canada, permettra au Groupe Glutenberg de poursuivre son expansion au Québec, ainsi qu’à l’étranger.

«Cet investissement est en ligne avec la stratégie du Fonds Espace CDPQ, soit financer et accompagner des entreprises locales innovantes dans le cadre de leur croissance internationale. Le Groupe Glutenberg jouit déjà d’une position enviable dans son industrie et nous serons en mesure de l’accompagner dans son développement stratégique et ses projets d’expansion au cours des prochaines années», a mentionné Christian Dubé, premier vice-président, Québec de la Caisse, par communiqué, mardi.

Basée à Montréal, le Groupe Glutenberg produit et commercialise des bières sans gluten de la Microbrasseries Glutenberg, en plus d’exploiter la brasserie et distillerie Oshlag, qui confectionne des bières et des spiritueux, et le distributeur d’alcool Transbroue.

La Microbrasserie Glutenberg offre ses produits partout au Canada et dans 25 États américains, tandis que Transbroue livre de l’alcool dans plus de 2500 points de vente au Québec.