Les allégations d'Yves Francoeur contre deux élus libéraux sont non fondées

Les allégations de fraude et de trafic d’influence contre deux élus libéraux du président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal Yves Francoeur sont non fondées, selon des informations obtenues par TVA Nouvelles.

Le 27 avril dernier, le syndicaliste avait affirmé au 98,5 FM qu'un dossier de trafic d’influence impliquant des élus libéraux avait été «bloqué» avant le dépôt d’accusations.

Notre Bureau d’enquête révélait en septembre que Yves Francoeur avait déclaré à la SQ qu’une enquête criminelle aurait été avortée parce qu’elle visait le leader parlementaire du gouvernement, Jean-Marc Fournier, et l’ex-ministre des Finances, Raymond Bachand. On a plus tard appris que Claude Béchard était plutôt le nom impliqué dans les allégations d'Yves Francoeur.

«Si ça avait été n’importe qui d’autre qui avait été impliqué, il y aurait eu des accusations», avait-il alors dit en entrevue, en se basant sur des témoignages qui lui ont été rapportés.

Or, la Sûreté du Québec, dans un communiqué diffusé mardi, explique qu'«à la suite de l’analyse de l’ensemble des éléments, l’équipe mixte en arrive à la conclusion qu’aucune preuve ne démontre quelque fraude ou trafic d’influence. En conséquence, il n’existe pas de motifs raisonnables de croire qu’une infraction criminelle a été commise par quiconque.»

L'équipe mixte était composée d’officiers et d’enquêteurs de la Sûreté du Québec, de la Gendarmerie royale du Canada et des services de police de Québec, Laval et Longueuil.

Martin Coiteux réagit

Le ministre de la Sécurité publique du Québec Martin Coiteux a réagi de façon prudente mardi peu après le dévoilement des conclusions du rapport de l’enquête, indiquant que Yves Francoeur aurait l’occasion de s’expliquer «s’il le souhaitait». «Ça lui appartient, je ne vais pas m’exprimer à sa place», a-t-il simplement laissé tomber.