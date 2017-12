Mort d'une pop star sud-coréenne: 27 ans, l'âge maudit du rock

Après Jimi Hendrix, Kurt Cobain ou Amy Winehouse, la mort de Kim Jong-Hyun, qui s'est suicidé à 27 ans, fait entrer la pop star coréenne dans le mythique et macabre Club des 27, les musiciens tragiquement disparus à cet âge, dont voici les principaux:

- Amy Winehouse: après une carrière météorique minée par des problèmes d'addiction, la chanteuse britannique est découverte morte le 23 juillet 2011 dans son lit, dans son appartement londonien. La jeune diva de la soul, qui avait remporté cinq récompenses aux prestigieux Grammy Awards américains, a succombé à une absoption massive d'alcool après une période d'abstinence.

- Kurt Cobain: le chanteur et guitariste américain se suicide par balle le 5 avril 1994 dans sa maison de Seattle. Avec son groupe, Nirvana, il avait à la fois créé un style, le grunge, qui a donné un nouveau souffle au rock, et personnifié le mal-être adolescent des années 90. Marié avec la chanteuse Courtney Love, tiraillé entre mal de vivre et toxicomanie, Cobain n'a jamais supporté la célébrité mondiale que lui avait apportée l'album le plus connu de Nirvana, "Nevermind".

- Jim Morrison: le chanteur américain du groupe The Doors meurt le 3 juillet 1971 à Paris où il s'était exilé après avoir été condamné aux Etats-Unis pour "exhibition indécente". Selon la police, il a succombé à une crise cardiaque. D'autres évoquent une overdose. Sa tombe reste l'une des plus visitées au cimetière du Père-Lachaise.

- Janis Joplin: alors qu'elle enregistre l'album "Pearl" --son surnom--, la chanteuse américaine à la voix rocailleuse est trouvée morte dans sa chambre d'hôtel le 4 octobre 1970 d'une overdose d'héroïne. Ses amis feront la fête grâce au chèque de 2.500 dollars qu'elle leur a laissé, en plus du souvenir d'une artiste libre, révoltée par le conservatisme et le racisme et qui avait réussi à s'imposer dans le monde très masculin du rock.

- Jimi Hendrix: le guitariste afro-américain meurt étouffé par son vomi après avoir ingurgité un cocktail de somnifères et de vin rouge le 18 septembre 1970 dans un hôtel de Londres. Sa carrière sur scène avec "The Experience" n'a duré que quatre ans mais il a laissé le souvenir d'un artiste de génie et d'un homme de spectacle hors-norme, qui aura fortement marqué l'histoire de la musique.

- Brian Jones: évincé des Rolling Stones par Mick Jagger et Keith Richards, touché par des problèmes de drogue et des démêlés avec la justice, le guitariste britannique est découvert mort noyé dans sa piscine dans la nuit du 2 au 3 juillet 1969. L'enquête officielle conclut à une mort accidentelle sous l'influence de l'alcool et de la drogue.