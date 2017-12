Plus de propriétaires de condos non résidents dans la région de Montréal

Il y a davantage de propriétaires de condos qui ne résident pas au Canada dans la région de Montréal, selon des données dévoilées par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), mardi.

Dans la grande région métropolitaine, le taux de propriétaires non résidents, généralement des étrangers, sur le marché des appartements en copropriété est passé de 1,1 % en 2016 à 1,7 % en 2017. Il faut noter que ce ratio se situait à 1,5 % en 2014 et 1,3 % en 2015.

La SCHL estime que le taux d'appartements en copropriété dont le propriétaire est un non-résident reste généralement «faible et stable» au pays.

«L'absence de croissance de cette proportion à Toronto et à Vancouver, combinée avec son augmentation observée à Montréal, indique peut-être un déplacement de la demande entre ces centres après l'instauration de la taxe sur les logements achetés par des étrangers en Ontario et en Colombie-Britannique. La demande à Montréal est aussi stimulée par d'autres facteurs, notamment les prix des habitations relativement bas et la vigueur de l'économie», a mentionné l’économiste en chef de la SCHL, Bob Dugan, par communiqué.

Le secteur du centre-ville/Île-des-Sœurs est celui où la proportion de propriétaires non résidents est de loin la plus élevée et où elle a augmenté le plus dans la région montréalaise, grimpant de 4,3 % en 2016 à 7,6 % en 201. Ce phénomène reste très marginal dans l’Est de l’île de Montréal, avec seulement 0,6 % de propriétaires de condos non résidents.

Ailleurs au pays, le taux de propriétaires non résidents de copropriétés est de 2,5 % dans la région de Toronto et de 2,2 % dans celle de Vancouver.