Une campagne pour réduire la prise inutile d'antibiotiques

Un groupe de chercheurs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, affilié à l’Université Laval, s'attaque au mythe de la prise d'antibiotiques dans les cas de toux, de maux d’oreilles, de maux de gorge et de congestion.

Pour bien faire passer le message, un dépliant explicatif s’adressant aux patients et aux médecins du Québec a été élaboré pour réduire la prise inutile de ce type de médicament.

Dans les cas d'infections respiratoires supérieures comme les bronchites, les otites, les pharyngites et les sinusites, des études démontrent que 7 personnes sur 10 iront mieux de façon naturelle, sans antibiotique.

«La plupart de ces infections-là sont causées par des virus, affirme Jeannot Dumaresq, membre de l'équipe de recherche, spécialiste en microbiologie médicale et infectiologue à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Beaucoup de gens pensent que c’est causé par des bactéries et que des antibiotiques vont pouvoir les aider. C’est vrai dans certaines situations, mais ce n’est pas toujours vrai.»

Pour ceux qui prennent des antibiotiques pour ce type d'infections, les données démontrent qu'une personne sur 10 seulement guérira en raison de la prise du médicament. Au total, 2 personnes sur 10 iront des symptômes persistants malgré tout.

«Dans la plupart des cas, l'antibiotique n'est pas nécessaire et un antibiotique non nécessaire, c'est dangereux pour la santé, ajoute M. Dumaresq. On n’a qu'à penser au C. difficile et plusieurs effets secondaires qu'on peut voir. Et l'autre problème c'est la résistance que développent les bactéries face aux antibiotiques.»

Dormir, boire de l'eau, manger sainement et se laver les mains sont de bonnes façons d'aider à la guérison sans médication. Pour ceux qui croient que les antibiotiques accélèrent la guérison, les études révèlent qu'ils réduisent les symptômes en moyenne que de quelques heures à une journée.