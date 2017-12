300% de taxes sur les CSeries de Bombardier

C’est une victoire sur toute la ligne que Washington a donnée mercredi à Boeing, l’entreprise qui accusait Bombardier d’avoir vendu ses avions C Series à des prix «dérisoires». Une pénalité de 292 % sera appliquée à chaque appareil vendu par l’entreprise québécoise à Delta Air Lines.

Le Département du commerce (DOC) des États-Unis a rendu sa décision « finale » mercredi, imposant des droits antidumping de 79,82 %, et des droits compensatoires de 212,39 % à chacun des appareils vendus par Bombardier à Delta Air Lines, en 2016.

«Cette décision repose sur un examen complet et impartial des faits dans un processus ouvert et transparent», a déclaré le secrétaire au commerce des États-Unis, Wilbur Ross.

«Les États-Unis sont engagés dans un commerce libre, équitable et réciproque et défendront toujours les intérêts des travailleurs et des entreprises américains victimes des importations déloyales».

Rappelons qu’en 2016, 75 avions C Series ont été vendus à Delta, 1er client «majeur» de Bombardier pour ses avions C Series.

Un an plus tard, Boeing a porté plainte, affirmant que Bombardier a fait du «dumping», ou vendu ses avions à des prix dérisoires.

Le gouvernement américain s’est rangé derrière Boeing et a imposé une surtaxe de 300 % pour chaque avion en octobre dernier, dans une décision «préliminaire», qui précédait celle de mercredi.

Bombardier répète depuis longtemps que la plainte de Boeing est «une attaque non fondée» envers Bombardier et Delta.

Acculé au pied du mur, Bombardier a par ailleurs transféré la majorité du programme C Series à Airbus, mais demeure actionnaire du programme.