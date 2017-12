Condamné à 25 ans de prison pour un triple meurtre

Un homme qui a tué son ex-conjointe et ses ex-beaux-parents en 2012 a reçu sa sentence mercredi au palais de justice de Gatineau.

Shakti Ramsurrun a été condamné à une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans.

Dans les faits, il ne pourra faire de demande de libération avant 2037.

Dans ce dossier, ce juge a penché du côté de la défense alors que la Couronne souhaitait que Shakti Ramsurrun ne puisse demander de libération conditionnelle avant 40 ans.

L'homme de 34 ans avait été reconnu coupable en mai dernier du meurtre prémédité de ses anciens beaux-parents, Louise Lebœuf et Claude Lévesque, et du meurtre non prémédité de son ex-conjointe, Anne-Katherine Powers.