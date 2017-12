Des conseils pour survivre aux excès des Fêtes

Voici venu le temps des Fêtes avec ses plaisirs de la table qui l’accompagne. Mais cette abondance gastronomique peut aussi entraîner son lot de problèmes pour nos organismes fortement sollicités. La nutritionniste Stéphanie Côté livre de judicieux conseils, en entrevue à LCN, à quiconque souhaite se régaler sans trop malmener sa santé.

«Il faut manger avec plaisir durant le temps des Fêtes. Les rassemblements, les repas, les mets traditionnels font partie de la célébration et si on fait juste se culpabiliser et se dire, non, on mange toujours trop, et ne même pas apprécier notre repas, on passe à côté de quelque chose», estime-t-elle à l’émission 100% Nouvelles.

Tourtière, ragoût, dinde, jambon, bûche de Noël: l’alimentation souvent grasse qui compose nos menus peut s’avérer un défi de taille en cette période festive de fin d’année. L’experte en nutrition reconnaît que ce type de nourriture peut s’avérer «dur sur l’estomac», mais souligne que la quantité a aussi un rôle à jouer. «Si on arrête de manger avant d’avoir mal au ventre, on est capable de relativement bien s’en sortir», dit-elle.

Stéphanie Côté conseille d’accorder une place importante aux légumes lorsqu’une occasion de manger se présente. «Si l’on met des légumes à l’honneur à l’apéro, que ce soit des crudités ou de petites bouchées de légumes grillés ou de légumes farcis, qu’il y a un potage ou une soupe en entrée et qu’il y a aussi des légumes dans l’assiette au repas, cela fait des assiettes qui sont bien remplies, volumineuses, détaille-t-elle. Et cela laisse un peu moins de place à la tourtière et au ragoût, bien qu’il y ait de petites portions de tout ça qui se retrouvent dans l’assiette.

Pas question de bouder les mets appétissants dont on se régale de génération en génération, insiste Mme Côté, qui rappelle que se faire plaisir en mangeant demeure essentiel.

Plutôt que de s’empiffrer, vaut mieux déguster tout ce qu'on nous propose à manger. «Quand on savoure davantage les aliments, on se satisfait de moins, les assiettes sont donc plus raisonnables et le plaisir est tout autant présent.

Lendemain de veille

Que doit-on faire pour éviter le fameux lendemain de veille, fréquent à ce temps-ci de l’année? La nutritionniste explique que pour atténuer les conséquences associées aux excès d’alcool, il importe de bien s’hydrater. «Les effets sur l’organisme viennent entre autres de la déshydratation parce qu’on n’a pas toujours tendance à boire assez d’eau quand on boit de l’alcool. De plus, la dégradation de l’alcool dans notre corps se fait souvent pendant toute une journée après un excès d’alcool. Tout ça endommage le cœur, les muscles, le foie, l’estomac, et cela fait en sorte qu’on se sent tout croche le lendemain avec la fatigue, les maux de tête, la nausée et le reste.»

Parmi les solutions, relève Mme Côté, il faut boire un verre d’eau pour chaque consommation d’alcool ingérée. Il est également indiqué de commencer à manger dès qu’on a une première boisson alcoolisée à la main, question de «diminuer la rapidité avec laquelle l’alcool entre dans le sang». Boire de l’eau va contribuer à diminuer la quantité d’alcool qu’une personne finira par boire dans sa soirée.

Selon la nutritionniste, le fait de ne pas sauter de repas est aussi un conseil avisé qui pourrait vous aider à passer au travers cette offre alimentaire plus généreuse que d’ordinaire.

Le plus important, souligne Stéphanie Côté, reste de se préoccuper de notre alimentation à longueur d’année. «C’est pas juste entre le 24 décembre et le 1er janvier où l’on prend soin de notre santé et où l’on fait de petits excès, c’est vraiment du 1er janvier jusqu’au 24 décembre où il faut aussi bien manger et y prendre plaisir», conclut-elle.