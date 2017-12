Les personnes itinérantes bénéficieront de services pour les accompagner dans le froid

À l'approche des grands froids, toute une organisation est mise en place afin de venir en aide aux itinérants dans la région de Montréal, et ce pour la cinquième année consécutive.

Le Pôle de services en itinérance (PSI) permet d’accompagner les personnes en situation d'itinérance, et ce, grâce à plusieurs intervenants du milieu.

«L'itinérance est un phénomène social complexe qui interpelle plusieurs acteurs dans la société et dont la responsabilité est partagée. C'est pourquoi la STM collabore avec différents partenaires du milieu pour mettre en place des mesures concrètes telles que le service de la navette de liaison de la Mission Old Brewery pour la période hivernale, la présence de la clinique mobile Médecins du Monde à divers endroits stratégiques au centre-ville depuis 2013 ainsi que la poursuite de la médiation sociale avec la SDS en place depuis maintenant 5 ans. Cette approche concertée vise à faire preuve d'une plus grande tolérance dans le réseau du métro, pour en assurer la sécurité et la fluidité », a déclaré Philippe Schnobb, président du conseil d'administration de la STM.

«Le PSI est un modèle d'inclusion sociale inspirant et qui fonctionne. Nous aimerions le voir déployé dans tous les réseaux de transport en commun à travers le monde. La Société de développement social, la STM et l'ensemble des partenaires engagés dans le programme prouvent qu'en travaillant ensemble avec un objectif commun, il est possible de trouver des solutions durables à des enjeux aussi majeurs que l'itinérance et l'exclusion sociale. Espérons que ce genre d'initiative puisse encourager d'autres secteurs d'activité qui souhaiteraient à leur tour agir concrètement pour favoriser l'inclusion», a expliqué Stéphanie Gareau, présidente du conseil d'administration de la SDS.

Selon les données du Pôle, la hausse du nombre d'interventions de médiation sociale est passée d’un intervenant psychosocial pour 430 interventions en 2012 par rapport à 7 intervenants pour quelque 3 500 interventions réalisées par année. De plus, près de 400 personnes ont bénéficié du soutien et de l'accompagnement de l'équipe d'intervention au cours des cinq dernières années.

Par ailleurs, plusieurs services ont été ajoutés au cours des années, dont le déploiement de la clinique mobile de Médecins du Monde, et d’une navette permettant de transporter les sans-abris vers les refuges d’urgence et les haltes-chaleur.