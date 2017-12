Négociations avec les spécialistes: Couillard retire le dossier à Barrette

Le premier ministre Philippe Couillard a confié à un comité de hauts fonctionnaires le mandat de négocier une entente avec les médecins spécialistes afin de leur éviter les pénalités de la loi 20.

Le dossier est ainsi retiré des mains du ministre de la Santé, Gaétan Barrette, selon un communiqué de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ).

La FMSQ ajoute que le premier ministre a confié le mandat des négociations à un groupe composé du négociateur en chef du gouvernement, Maurice Charlebois, ainsi qu’à la secrétaire associée au Secrétariat à la négociation et aux relations de travail et à la rémunération globale au Conseil du trésor, Édith Lapointe, et au secrétaire général et greffier du Conseil exécutif sortant, Roberto Iglesias.

Plus tôt mercredi, le ministre Barrette avait laissé entendre que les médecins spécialistes pourraient subir des pénalités si leurs cibles ne sont pas atteintes en vertu de la loi 20 d’ici la fin de l’année.

Gaétan Barrette se disait toutefois ouvert à conclure une entente pour assouplir les modalités de l’entente, comme il l’a fait récemment avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec