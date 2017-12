C'est parti pour les préauditions de «Révolution»!

«Révolution», c’est la plus grande compétition de danse télévisée jamais vue au Québec! Que ce soit en solo, en duo ou en groupe, des danseurs de tous âges et de tous styles démontreront leur passion pour la danse et travailleront sans relâche en espérant remporter l’ultime grand prix: une bourse de 100 000$ !

Guidés par trois Maîtres, les participants de Révolution s’affronteront tout au long de la compétition pour devenir le danseur favori du Québec.

Notre révolution: un dispositif qui s’anime à chacune des performances pour mettre en valeur les danseurs et admirer la danse sous tous ses angles.

En plus de les faire briller et de les amener à se dépasser, Révolution exposera au grand jour intensité, passion et émotion à travers des numéros spectaculaires.

Les préauditions dans trois grandes villes du Québec: Montréal, Gatineau et Québec

Vous devez préparer un numéro de danse d’environ une minute trente, amener votre trame musicale (fichier audio disponible sur une clé USB), ainsi que vos accessoires et/costumes.

Lieux et dates

Montréal: du 26 au 28 janvier 2018 à TVA au 1500, avenue Papineau de 8h à 20h.

Gatineau: du 9 au 11 février 2018 au Palais des congrès de Gatineau située au 50, boulevard Maisonneuve, de 8h à 20h.

Québec: du 23 au 25 février 2018 à l’Hôtel Hilton situé au 1100, boulevard René-Lévesque Est, de 8h à 20h.

Révolution, c’est la célébration de la danse sous toutes ses formes !

Dès septembre 2018, à TVA.

Consultez les règlements

Participez aux préauditions (formulaire obligatoire)