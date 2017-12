Scandale de pédophilie: mort du cardinal américain Bernard Law

Le cardinal américain Bernard Law, l'ancien archevêque de Boston devenu une figure de proue du silence de l'Église sur les scandales de prêtres pédophiles, est décédé mercredi à l'âge de 86 ans.

Le prélat en disgrâce est mort des suites d'une «longue maladie», a précisé sobrement le Vatican, qui l'avait accueilli à Rome après sa démission de l'archevêché de Boston.

Début 2002, l'archevêque de Boston avait notamment reconnu avoir protégé un prêtre, Paul Shaney, en dépit de nombreuses preuves d'attouchements sexuels sur des enfants. Il a aussi été accusé d'avoir couvert un autre prêtre, John Geoghan, finalement condamné à 10 ans de prison pour s'être livré à des attouchements sur un garçon de dix ans.

Un coin de voile seulement sur ce qui deviendra l'un des plus grands scandales de pédophilie de l'histoire de l'Église catholique américaine. Des centaines de victimes avaient fini par témoigner.

Une enquête de journalistes du Boston Globe, couronnée de prix Pulitzer, avait permis de révéler comment la hiérarchie catholique locale, avec à sa tête le cardinal Bernard Law, avait de manière systématique, et souvent cynique, couvert des abus sexuels commis par quelque 90 prêtres à Boston et dans les environs au cours de plusieurs décennies.

«Spotlight», une production indépendante sacrée meilleur film de l'année aux Oscars en 2016, avait repris l'enquête du Boston Globe, en donnant une voix aux survivants.

Le diocèse de Boston compte plus de deux millions de catholiques, où les abus sexuels ont fait en 60 ans plus de 1000 victimes parmi des enfants de la part de 237 prêtres, selon un rapport du ministère de la Justice de l'État du Massachusetts.

Né au Mexique le 4 novembre 1931, Bernard Law était le fils d'un colonel de l'armée de l'air. Après avoir grandi sur des bases militaires, il avait étudié l'histoire médiévale à l'université de Harvard.

Ordonné prêtre dans le Mississippi en 1961, il s'était forgé un nom pour son engagement dans les oeuvres sociales et les droits de l'Homme.

Ce conservateur avait été nommé en 1984 archevêque de Boston, à l'époque le troisième plus grand diocèse des États-Unis, et avait été créé cardinal un an plus tard par le pape Jean Paul II.

La polémique l'avait un temps poursuivi à Rome, son lieu de refuge, où le cardinal avait obtenu la nationalité vaticane et avait été nommé archiprêtre de la basilique Sainte-Marie Majeure de Rome, avant de renoncer à l'âge de 80 ans à cette fonction.

Deux représentantes de victimes d'abus sexuels par des prêtres américains étaient notamment venus protester sur la place Saint-Pierre contre la célébration d'une messe à la mémoire de Jean Paul II par le cardinal Law.

Son successeur à la tête de l'archevêché de Boston, le cardinal Sean O'Malley, est un franciscain qui s'est forgé une réputation d'intégrité.

Le prélat avait rencontré des victimes de prêtres pédophiles le jour de sa nomination, le 1er juillet 2003. Une de ses premières décisions fut aussi de vendre la résidence de l'archevêque, afin de réunir l'argent des indemnisations aux victimes.

Il a été nommé en 2014 à la tête de la «Commission pontificale pour la protection des mineurs», chargée de faire des propositions sur la prévention. Cette instance consultative du pape, qui vient de terminer son mandat, doit être renouvelée dans les prochaines semaines.

L'initiative a été néanmoins entachée par des critiques virulentes, début mars, d'un de ses membres démissionnaires, l'Irlandaise Marie Collins, victime à 13 ans d'abus sexuels perpétrés par un prêtre. Elle s'est plainte de blocages constants au Vatican.

Le pape François, qui prône «une tolérance zéro», a recommandé aux évêques ayant protégé des pédophiles de démissionner. Mais l'obligation de dénonciation à la justice civile par les hiérarchies ecclésiastiques n'est pas inscrite dans le droit canon, malgré la multiplication de scandales impliquant l'Église à travers le monde.

L'inculpation fin juin pour «délits d'agressions sexuelles anciennes» du numéro trois du Vatican, le cardinal australien George Pell, a fait l'effet d'un coup de tonnerre au sommet du Saint-Siège. Le puissant cardinal, en charge de réformer les finances du Vatican, a été mis «en congé» pour se défendre en Australie.