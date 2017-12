Capté sur vidéo : un policier traîné sur plus de 800 mètres

Une vidéo tirée d’une caméra de surveillance accrochée au corps d’un policier en Floride montre le moment horrible où il est traîné sur plus de 800 mètres par un conducteur en fuite.

L’incident est survenu mercredi quand le policier Jon Cusack a répondu à un appel d’habitants de la région de Pembroke Pines qui ont alerté les autorités en raison de la présence d’un couple qui semblait inconscient dans une voiture.

La vidéo montre Cusack s’approcher du véhicule. Un homme et une femme y sont passagers et semblent effectivement inconscients. Alors que le policier cogne à la vitre de la voiture, le conducteur, Thomas Cabrera, démarre en trombe.

Cusack est toutefois en mesure de s’accrocher à la portière du véhicule, ce qui n’empêche pas le conducteur d’appuyer sur l’accélérateur, jusqu’à atteindre une vitesse de près de 95 km/h.

Le policier est finalement contraint de lâcher prise et de rouler lourdement sur la chaussée. Ses blessures sont sérieuses, mais on ne craint pas pour sa vie.

Quant à Cabrera, il a finalement été arrêté et accusé de tentative de meurtre sur un policier. Selon le rapport de police, lui et sa fiancée ont consommé de la cocaïne et de l’héroïne avant l’arrivée de Jon Cusack.