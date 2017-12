Cruauté animale: deux chats blessés par des plombs

Une propriétaire de chats de Saint-Pamphile est en colère: ses bêtes ont été blessées par des projectiles d’un fusil à plomb à plusieurs reprises.

La femme veut dénoncer ce geste de cruauté animale. Manon Godin a avisé la Sûreté du Québec.





















Ce chat est terrifié. Il ne veut plus mettre la patte à l’extérieur. C’est qu’il a été blessé récemment par un plomb d’un pistolet à air comprimé.

«Il souffrait, il avait de la misère à marcher. Il a été une semaine qu’il fallait que je le nourrisse que je le gave parce qu’il ne voulait plus manger», a expliqué la propriétaire des animaux.

Quelques jours plus tard, c’est au tour du plus jeune. Ce félin a été violemment atteint à la tête. «Mon autre chat blanc était dehors. On l’a vu sursauter. Il est rentré avec une blessure à la tête faite par un plomb». a-t-elle raconté.

La famille dénonce vivement ces gestes gratuits. «Ça m’attriste beaucoup qu’en 2018, on puisse voir de la cruauté animale encore autant. C’est vivant. Ma mère aime ses animaux plus qu’elle-même», a souligné la fille de Manon, Kassandra Godin-Lessard.

«Ça m’enrage. Je trouve qu’il n’y a aucune raison valable, parce que je trouve qu’il n’y a pas de raison de faire ça. Ça ne se fait pas. Je ne peux pas comprendre comment une personne peut faire du mal à un animal», a fait remarquer la femme de Saint-Pamphile.

Peine sévère?

La personne qui a commis ces gestes pourrait être accusée de cruauté animale. Elle s’expose, selon le Code criminel, à une peine d’emprisonnement maximale de 5 ans et à une amende pouvant aller jusqu’à 10 000$.

La municipalité confirme qu’elle a reçu plusieurs plaintes concernant des chats dans le secteur. Elle condamne le geste de cruauté animale. Néanmoins, elle affirme que le dossier devrait être traité par la Sûreté du Québec.