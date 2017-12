Des vols retardés à Montréal-Trudeau

Le système dépressionnaire qui flotte au-dessus de Toronto et qui doit toucher le sud du Québec samedi cause déjà de nombreux retards à l’aéroport Montréal-Trudeau et fait craindre le pire pour la veille de Noël.

Les 22 et 23 décembre sont les journées les plus achalandées de l’année à Montréal-Trudeau. Plus de 60 000 voyageurs transiteront par l’aéroport.

De nombreux vols ne peuvent décoller vers Toronto en raison de la météo et plusieurs arrivent de cette ville avec du retard à Montréal. en fin de journée, on dénombrait déjà plusieurs vols affectés.

Le système météo en évolution actuellement pousse les autorités de l’aéroport à se préparer au pire.

«On a une soixantaine de camionneurs qui sont là pour dégivrer et déneiger les pistes. Il faut comprendre qu’on nettoie 375 kilomètres par demi-heure», explique la directrice adjointe des relations publiques pour Aéroports de Montréal, Stéphanie Lepage.

Et même si Montréal déneige bien ses pistes, les passagers sont tout de même affectés par la météo des autres villes.

«Si un vol n’arrive pas de Toronto ou d’ailleurs, automatiquement, il ne pourra pas redécoller», souligne Mme Lepage.

Les voyageurs les plus chanceux pourront s’envoler avant l’arrivée de la tempête. Plusieurs ont même modifié leur itinéraire pour décoller avant les précipitations.

«Quand il y a des cocktails météo comme ça, ils peuvent annuler les vols intérieurs; on ne veut pas manquer notre transfert demain. On va aller faire un petit séjour à Toronto», explique un voyageur rencontré par TVA Nouvelles.

«On est partis deux heures plus de bonne heure pour être certain de ne pas être en retard à cause de la météo», confie un autre homme rencontré à Montréal-Trudeau.

Il est possible de suivre en direct l'état des vols sur le site d'Aéroports de Montréal.

-D’après les informations de Cassandre Forcier-Martin