Tempête majeure à Noël: deux scénarios possibles

Le puissant système dépressionnaire attendu le jour de Noël devrait passer sur l’extrême sud-est du Québec sans causer de chutes de précipitations majeures.

Selon les plus récentes prévisions d’Environnement Canada, ce sont surtout les régions de l’extrême-est de la Gaspésie, les régions de Montréal, de l’Estrie, et les Maritimes, qui seraient dans la trajectoire de la tempête.

«On surveille un système dépressionnaire qui va s’intensifier le long de la côte-est américaine. Deux scénarios sont possibles. Un qui toucherait plus durement le secteur des maritimes, en s’en allant vers l’extrême est du Québec. L’autre trajectoire pourrait quand même toucher le sud-est du Québec en passant sur le Maine et le Nouveau-Brunswick. Il effleurerait le sud du Québec entre Montréal et l’Estrie», explique Jean-Philippe Bégin d’Environnement Canada.

Dans les deux scénarios, les précipitations attendues devraient tomber sous forme de neige. Si le système se dirige plus vers les Maritimes, les chutes de neige sur la province seraient moindres.

Si le système passe plus près de nos régions, soit par le Maine et le Nouveau-Brunswick, les quantités de neige seraient plus importantes.

«Ça reste encore à déterminer. Il est beaucoup trop tôt pour s’avancer sur les quantités attendues», ajoute le météorologue.

Les régions situées à l’ouest, comme l’Abitibi et le Saguenay-Lac-Saint-Jean, seront épargnées par ce système.