Des conseils pour vos déplacements du temps des fêtes

Nombreux sont ceux qui se déplaceront sur les routes pendant la période des Fêtes, sachant que des précipitations mixtes sont attendues un peu partout au Québec vaut mieux prévoir ses déplacements.

Voici les conseils d’Annie Gauthier, porte-parole de CAA-Québec.

Ralentir

«En conduite hivernale, il y a un mot magique, c’est "temps". Du temps pour réagir», indique Annie Gauthier.

Garder une bonne distance avec les véhicules qui nous devancent

«Souvent on a tendance à vouloir dépasser, même un peu zigzaguer entre les voitures pour accélérer notre cadence, mais en fin de compte cela ne donne rien et en plus ça nous met en danger», rappelle-t-elle.

Être patient

«Même si ce n’est pas toujours évident», ajoute Annie Gauthier.

Bien dégager sa voiture

«On gratte bien et on fait fondre la glace dans les vitres avant de quitter pour avoir une bonne visibilité», rappelle-t-elle.

Planifier ses déplacements

«Il ne faut pas oublier qu’il y a des outils qui existent pour vérifier l’état du réseau routier, le ministère des Transports du Québec à sa fameuse ligne et site internet 511. Alors il faut le consulter, écouter la circulation routière. On a un poste qui est dédié à cela exclusivement», conclut la porte-parole de CAA-Québec.