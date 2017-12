Des hôtels du Saguenay tireront profit du Sommet du G7

De nombreux hôtels du Saguenay tireront profit du Sommet du G7 qui se tiendra dans Charlevoix en juin prochain.

Voilà plusieurs semaines que les hôtels du Saguenay ont été approchés, soit par des organismes gouvernementaux ou par la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

Le Montagnais, le Delta, l'Hôtel Chicoutimi, La Saguenéenne et l'Auberge des 21 se sont tous fait demander si des blocs de chambres étaient disponibles en vue du Sommet du G7, qui aura lieu les 8 et 9 juin 2018 au Manoir Richelieu, dans Charlevoix.

Aucun dignitaire ne serait toutefois hébergé au Saguenay. Les chambres seraient plutôt destinées à des accompagnateurs, des journalistes et des membres des équipes de sécurité.

Le Sommet du G7 ne va durer que deux jours, mais ce sont 10 jours qui seront nécessaires pour l'hébergement. Rien n'est encore finalisé dans les ententes.

Il y a évidemment une question de confidentialité, surtout pour les hôtels qui vont héberger des agents de sécurité.

«Les ententes ne sont pas finalisées, a dit Carole Bouffard, de La Saguenéenne. Les négociations portent sur le nombre de chambres, les besoins et la durée. Tout devrait être complété au début de 2018.»

La tenue du Sommet du G7 coïncide avec la période des congrès et des bals de finissants. Cette réunion internationale ajoutera donc à l'achalandage, et les séjours qui y sont reliés vont être bénéfiques non seulement pour les hôteliers, mais aussi pour le personnel. Les équipes complètes seront au travail.

«Le taux d'occupation sera plus élevé qu'à l'habitude, a indiqué Mme Bouffard. C'est évident que les retombées seront intéressantes.»

Les chefs d'État devraient normalement atterrir à Bagotville, mais ne passer que quelques minutes sur la base militaire.