Entre 15 et 20 cm de neige sont attendus samedi à Québec

La météo jouera les trouble-fête alors que des milliers de Québécois prendront d’assaut les routes cette fin de semaine en vue des festivités de Noël: une tempête de neige balaiera plusieurs régions du Québec, dont celle de la Capitale-Nationale, toute la journée de samedi.

Alors que les prévisions des derniers jours faisaient craindre une tempête de neige pour le jour de Noël, c’est plutôt la journée du 23 décembre qui compliquera les déplacements. Dans la région de Québec, 15 à 20 cm de neige sont attendus.

Si cette bordée assure un Noël blanc partout au Québec, elle oblige toutefois les automobilistes à redoubler de prudence sur les routes ou à repenser leurs déplacements. Le plus important des précipitations est prévu en après-midi.

«La dépression qui nous touche demain [samedi] s’est intensifiée dans les dernières heures», explique le météorologue de MétéoMédia, André Monette.

Pas trop de vents, heureusement

«C’est une tempête de neige, oui, sauf que les vents ne seront pas hyper présents, donc ce ne sera pas des conditions de blizzard comme on a eu il y a deux semaines», tempère-t-il.

Le météorologue mentionne qu’il ne serait pas surprenant que jusqu’à 25 cm tombent dans certains secteurs montagneux de la région de Québec.

Quinze à 20 cm de neige sont aussi prévus dans la région de Charlevoix et à Trois-Rivières, notamment. Au moins 10 à 15 cm sont attendus dans la région de Montréal. «En Montérégie et en Estrie, 5 à 10 mm de verglas sont possibles», ajoute M. Monette.

L’est du Québec risque d’être le secteur le plus enneigé, alors que plus de 20 cm sont attendus. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les précipitations seront légèrement moins importantes, prédit MétéoMédia.

Beau 24 décembre

La tempête devrait s’achever dans la nuit du 23 au 24 décembre, mentionne André Monette.

«Si on a à se déplacer, on choisit encore le 24 décembre, c’est mieux», avance le météorologue, qui explique que la veille de Noël sera une belle journée, sans précipitations et soleil inclus.

De la neige sera également au menu le 25 décembre, mais tout porte à croire que le Québec sera épargné par la tempête qui avait été évoquée plus tôt cette semaine.

Ce système, pour l’instant, se dirige davantage vers le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, précise M. Monette.

Poudrerie le 25 décembre

Reste que les déplacements seront peut-être difficiles cette journée-là dans la région de Québec, prévient-il.

Selon les prévisions actuelles, environ 5 cm sont prévus.

«Il va y avoir un peu de vent avec ça et en plus, ce sera de la neige très poudreuse, donc on reste quand même prudent sur les routes», indique-t-il.

Record de froid battu

Par ailleurs, ceux qui ont trouvé la journée particulièrement froide au réveil vendredi matin n’ont pas rêvé : à Québec, un record de froid a été battu pour un 22 décembre.

Le mercure a atteint -29,9°C vers 7h, alors que le record précédent avait été établi à -28,8°C en 1980.

Le record de froid pour le mois de décembre à Québec est de -33,4°C.