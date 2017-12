L'héritière de Disney dénonce avec véhémence la baisse d’impôts pour les plus riches

Les baisses de taxes pour les plus riches aux États-Unis, mesure mise en place par Donald Trump, ne fait pas que des heureux parmi ceux qui en bénéficieront.

C’est le cas notamment de la petite-fille de Roy Disney, Abigail Disney, qui dénonce cette mesure, qui «enlève aux plus pauvres pour redonner au 1%, les plus riches».

Dans une courte vidéo publiée sur les médias sociaux, la descendante des fondateurs de l’empire admirée partout dans le monde, n’est pas tendre envers le président américain.

«Mon grand-père Roy et mon grand-oncle Walt, vivaient dans la pauvreté la plus totale dans la campagne du Midwest. Ils ont bâti avec courage et intelligence une toute petite compagnie, dont vous connaissez peut-être le nom... Ils ont fait beaucoup d’argent», raconte la femme.

Elle se considère privilégiée d’avoir hérité de tout cet argent, sans avoir fait quoi que ce soit pour la mériter.

Elle assure que le montant de taxes dont elle sera exemptée est significatif. «Si vous travaillez pour vivre, votre taux de taxation sera probablement plus élevé que le mien».

Selon elle, cette coupe de taxes aux plus riches «tuera l’assurance santé pour près de 13 millions de personnes, tout en me permettant de léguer à mes enfants 20 millions de dollars libres d’impôts», détaille-t-elle.

Fin du rêve américain

Elle souligne que son grand-père a véritablement vécu le rêve américain. Il est passé de la pauvreté la plus grande à la richesse, et a vécu ainsi la «mobilité sociale».

«Avec un système d’éducation en train de suffoquer, des infrastructures qui s’écroulent, et une dette nationale qui sera au moins 1000 milliards plus importante, cette possibilité de s’élever et de s’enrichir sera inaccessible pour les gens des classes moyenne et pauvre», précise l’héritière de l’empire Disney.

Elle ajoute: «tout cela alors que moi je vais rester confortablement où je suis, est-ce que cela vous semble juste? Est-ce que cela vous fâche? J’espère vraiment que je vous ai fâchés».

Elle conclut en soulignant que la démocratie ne devrait pas fonctionner selon les intérêts d’un petit nombre de privilégiés. «Ça c’est l’anarchie».

Sa vidéo a été vue sur les médias sociaux plus de 21 millions de fois.

Baisse historique

Le président américain Donald Trump a célébré mercredi à la Maison Blanche l’adoption par le Congrès de la plus grande baisse d’impôts depuis 31 ans, première réforme majeure de son mandat, onze mois après son accession au pouvoir.

«On a battu tous les records», a déclaré le dirigeant dans les jardins de la Maison Blanche, entouré de dizaines d’élus de la majorité. «C’est la plus grande baisse d’impôts de l’histoire de notre pays.»

Les parlementaires avaient le sourire, satisfaits d’avoir tenu une promesse qu’ils avaient eux aussi faite aux électeurs. Le succès scelle la réconciliation entre la majorité et le milliardaire, qui les avait ouvertement critiqués après l’échec de l’abrogation de la loi sur la santé de Barack Obama.

«Une chose aussi grande, aussi durable, aussi profonde n’aurait pu être accomplie sans un magnifique leadership présidentiel. M. le président, merci de nous avoir fait franchir le ligne d’arrivée», a déclaré le président républicain de la Chambre des représentants, Paul Ryan.

«Vos impôts vont baisser et votre salaire va augmenter», a-t-il poursuivi, à l’adresse des Américains.

La réforme acte également une baisse gigantesque de l’impôts sur les sociétés, de 35 à 21%, dès 2018.