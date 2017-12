L’aile jeunesse du Bloc québécois a une nouvelle présidente

Après un automne marqué par une démission massive au sein de son exécutif, le Forum jeunesse du Bloc québécois (FJBQ) a une nouvelle présidente. C’est une ancienne attachée de presse du parti à Ottawa, Camille Goyette-Gingras, qui prend les rênes de l’organisation.

Elle dit ne pas s’inquiéter des tensions qui ont récemment plombé l’aile jeunesse.

À la fin octobre, quatre des six membres de l’exécutif national du FJBQ, dont le président Anthony Blond, ont démissionné en bloc. Dans une lettre envoyée aux médias, ils reprochaient notamment au parti d’avoir abandonné le travail de mobilisation et de ne pas avoir de volonté de se réorganiser.

«J’ai rencontré les démissionnaires et j’ai eu toute leur collaboration. Ils restent membres du Bloc. Personnellement, je n’ai pas rencontré au parti les problèmes qu’ils constataient dans leur lettre», explique la militante de 24 ans, qui effectue un retour aux études après avoir passé près de deux ans sur la colline du Parlement.

Elle est en poste de façon intérimaire depuis la fin novembre, et ce jusqu’au début 2018. Sa nomination pour un mandat d’un an sera alors soumise au vote des délégués de chacune des circonscriptions du Québec.

«On m’avait déjà lancé l’idée de diriger le Forum jeunesse. J’ai consulté beaucoup de gens dernièrement et tout le monde me disait de me lancer», confie Camille Goyette-Gingras. Elle s’est donc proposée pour prendre la relève de l’ancien président par intérim, Sacha Thibault, qui est parti pour une organisation citoyenne.

La convergence des forces indépendantistes et le recrutement figurent parmi les dossiers importants qui l’occuperont dans les prochains mois.