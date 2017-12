Dix conseils pour passer un temps des Fêtes en santé

Avec les échanges de becs, de poignées de main et de cadeaux vient aussi le partage de virus et de bactéries. Le pharmacien Jean-Yves Dionne partage ses conseils pour éviter de tomber malade pendant cette période de réjouissance.

1. Lavez-vous les mains fréquemment

Avec du vrai savon, conseille M. Dionne, plutôt qu’avec un gel antibactérien. On vise

2. Dormez suffisamment

Son conseil le plus important. «C’est quand on est fatigué que le système immunitaire est à plat et qu’on attrape le premier virus qui passe.»

3. Toussez dans le coude

On évite ainsi de partager ses microbes en serrant la main d’un proche!

4. Mangez des légumes verts tous les jours

Plus on en mange, moins en mange de nourriture plus «lourde» qui peut faire engraisser.

5. Alternez eau et alcool

«L’idée, c’est qu’on veut boire un peu moins d’alcool pour être en meilleur état.»

6. Buvez et mangez lentement

Ainsi, vous goûterez plus les succulents repas, vous digérerez mieux et vous mangerez moins. «Ce n’est pas le troisième verre de vin qui est plaisant, c’est le temps de se rendre à ce troisième verre!»

7. Prenez des probiotiques

Elles pourraient permettre de prévenir la gastroentérite qui affecte tant de familles dans le temps des Fêtes.

8. Prenez des vitamines tous les jours

9. Portez des crampons pour marcher dehors

10. Recherchez le plaisir dans vos interactions