Météo des Fêtes: glacial et neigeux

Un froid glacial gardera son emprise sur le Québec pour la période des fêtes, selon les plus récentes prévisions à long terme.

Alors que les normales pour ce temps-ci de l’année dans le sud de la province oscillent entre - 6 °C le jour et près de - 16 °C durant la nuit, le mercure se maintiendra à 10 degrés sous ces valeurs normales pour les deux prochaines semaines. Les journées les plus froides sont anticipées autour de la période du 26 au 29 décembre.

Ce froid inhabituel, couvrant le centre du Canada et le nord des États-Unis, est causé par une solide invasion d’air en provenance de l’arctique. Le temps glacial sera accompagné par des chutes de neige fréquentes durant le long congé de fin d’année.

ENVIRONNEMENT CANADA

Le passage de dépressions au sud de la province au cours des prochains jours laissera des accumulations frisant les 10 à 15 cm sur certains secteurs les plus au sud d’ici à samedi. D’autres chutes de neige sont prévues pour la journée de Noël et du jour de l’An alors que des perturbations en provenance des Grands Lacs glisseront sur le Québec. Des précipitations de grésil et de pluie verglaçantes sont également prévues sur le sud-ouest québécois samedi. Les conditions routières donc risquent d’être difficiles sur ces régions au cours de la fin de semaine alors que beaucoup de gens seront en déplacement.

ENVIRONNEMENT CANADA

Il n’est pas rare que le Québec soit touché par une tempête de neige dans la deuxième partie du mois de décembre. À Montréal par exemple, la probabilité de voir une chute de neige dépassant les 15 cm à la fin décembre frise les 50 %.

NOAA

Le début de décembre a été très doux sur la plupart des régions. Les températures ont dépassé même la barre des 10 °C à Montréal dans la première semaine du mois. La tendance à du temps beaucoup plus froid que les valeurs saisonnières s’est par la suite renforcée et risque de se poursuivre dans les premiers jours de 2018.

Température sur le sud du Québec pendant les Fêtes