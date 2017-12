Mort de Charlyne Lacasse: «Une mère ne peut pas débrancher son enfant»

«Une boule d’énergie», un «rayon de soleil». Alors qu’elle avait toute la vie devant elle, le destin est venu chambouler la vie de Charlyne Lacasse, le 31 mai 2014, lorsqu’elle a été impliquée dans un accident de la route qui l’a gravement blessée avant qu’elle succombe à ses blessures plusieurs semaines plus tard.

Trois ans et demi après les tragiques événements, ses proches ont toujours de la difficulté à s’en remettre. Sa mère et sa sœur se sont confiées à Jean-François Guérin dans le cadre de l’émission «La parole aux victimes», diffusée vendredi soir à LCN.

Le soir du 30 mai 2014, alors qu’elle venait d’emménager dans une nouvelle résidence avec sa mère et sa sœur, Charlyne est partie pour passer la soirée avec des amis dans un chalet.

«Je la vois encore qui nous dit en sortant : Salut, maman! On se voit demain. Je t’aime!, se rappelle Sophie Méthot. Ce soir-là, il y avait plein de bonheur dans l’air. Elle était de bonne humeur.»

Alors qu’elle devenait revenir quelques heures plus tard, Charlyne n’est jamais rentrée à la maison. Sur le chemin du retour, vers 3h du matin, la voiture à bord de laquelle elle prenait place avec trois autres jeunes a fait une violente sortie de route avant de terminer sa course contre un arbre, sur le rang 5, à Saint-Cyrille-de-Lessard, près de Montmagny.

Appel redouté

«J’ai reçu l’appel de la Sûreté du Québec (SQ) à 5h25. Je dormais paisiblement, je n’avais pas eu connaissance que Charlyne n’était pas rentrée. Quand j’ai entendu le téléphone et que j’ai ouvert les yeux, j’ai vu l’heure et j’ai pensé à elle. Je me suis dit : mon Dieu, ma Charlyne», raconte sa mère.

La policière lui annonce alors ce qu’aucun parent ne voudrait entendre: sa fille a été victime d’un très grave accident et elle doit se rendre le plus rapidement possible au centre hospitalier.

«Tout s’écroule, tout explose. La vie s’arrête et tu ne sais pas ton enfant est dans quel état.»

Même si elle accourt à l’hôpital, c’est seulement le soir que Sophie Méthot a pu voir sa fille, toujours entre la vie et la mort.

«Il lui restait seulement un petit bout de peau sur une main pour pouvoir lui tenir la main», se souvient-elle.

Un mois après l’hospitalisation de Charlyne aux soins intensifs, les médecins annoncent finalement à sa mère que l’adolescente «ne reviendra pas» et que son potentiel est «inexistant».

«À ce moment-là, j’étais incapable [de la débrancher]. Parce que, pour moi, une mère ne peut pas débrancher son enfant. J’ai dit à Charlyne, parce que je suis sûre qu’elle m’entendait : c’est toi qui vas choisir si tu vis ou si tu pars.»

«J’ai cru jusqu’à la fin qu’elle allait se réveiller, qu’elle allait revenir. J’étais prête à la reprendre avec toutes sortes de séquelles. Je modifiais déjà ma maison dans ma tête s’il fallait qu’elle revienne en fauteuil roulant», raconte Sophie Méthot.

Puis, l’état de Charlyne a empiré. Le 15 août, elle a été prise d’une importante fièvre. Sa mère a demandé au personnel médical de la prendre dans ses bras.

«Ils me l’ont mis dans les bras comme quand elle est venue au monde. Elle s’est apaisée rapidement, la fièvre est tombée et elle est devenue très calme. Je sentais qu’elle était en train de s’en aller. Je lui ai dit tout ce que j’avais à lui dire.»

C’est à ce moment que le combat de l’adolescente s’est terminé.

Sentence pour le conducteur

Le chauffeur de la voiture dans laquelle prenait place Charlyne, Samuel Caron, 18 ans, a été accusé de conduite dangereuse causant la mort. Il a finalement plaidé coupable et a été condamné à 18 mois de prison, mais en a purgé seulement trois.

Alors que Charlyne était toujours hospitalisée, sa mère se souvient avoir appelé le jeune homme pour lui dire dans quel état «il avait mis [sa] fille». Caron a demandé à voir Charlyne, mais Sophie Méthot a catégoriquement refusé.

«J’étais dans une colère inimaginable. [...] J’étais démolie», dit-elle.

Avec le recul, la mère de la jeune victime espère, un jour, avoir la chance de rencontrer Samuel Caron. «Il a vécu un bout de vie de ma fille que moi je n’ai pas et que j’ai besoin de savoir», affirme Mme Méthot.

Des vies bouleversées

Il n’y a pas que la vie de Charlyne qui s’est arrêtée le 31 mai 2014. Celle de ses proches aussi. Sa mère n’a, à ce jour, pas été en mesure de reprendre son poste de directrice d’école. Quant à sa sœur Clara, de six ans sa cadette, elle a encore de la difficulté à y croire.

«Je lui en ai voulu très fort d’avoir pris ma sœur, ma meilleure amie, mon idole. [...] C’était notre petit rayon de soleil. Dans ma tête, elle n’avait pas le droit de nous laisser comme ça. Encore aujourd’hui, des fois, j’ai l’impression que ce n’est pas réel.»

«On dirait que c’était juste un gros cauchemar que j’aurais voulu me sortir, mais je n’ai jamais réussi et je ne réussirai jamais non plus. Le souvenir de ma sœur branchée de partout, je ne vais jamais oublier ça.»