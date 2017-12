Serez-vous multimillionnaire pour Noël?

Y aura-t-il un nouveau multimillionnaire au Québec en fin de semaine? Le gros lot de Lotto Max, dont le tirage aura lieu ce soir, s’élève à 60 millions de dollars. De quoi faire vivre intensément la magie de Noël à celui ou celle qui mettra la main dessus.

Par ailleurs, s’ajoutent à ce gros lot une trentaine de prix de un million $ chacun, pour une cagnotte totale qui s’élève à 90 millions $.

«Ça fait deux ans qu’on a un nombre record de millionnaires au Québec. En 2016, on a 104 lots d'un million de dollars et plus qui avaient été versés aux Québécois, qui avaient été très chanceux», a rapporté le porte-parole de Loto-Québec, Patrice Lavoie.

Jusqu’à maintenant en 2017, on compte 122 nouveaux millionnaires. Depuis la création de Lotto Max, deux gros lots de 60 millions ont été gagnés, tout ça dans la Belle Province.

Il y avait beaucoup de frénésie dans une station-service de LaSalle, vendredi matin, alors que les acheteurs affluaient à un rythme régulier. Si les rêves et projets varient de l’un à l’autre, tous ont ceci en commun: ils croient en leurs chances de gagner.

«Je vais prendre ma retraite!» s’exclame l’un d’eux, sans hésiter une seconde. Pour les autres, ce sont l’achat d’une maison, les voyages, le paiement des dettes et le fait de gâter leurs proches qui les font rêver.