Un chocolat infesté de vers

Surprise dégoûtante pour une famille d’Omaha, au Nebraska, qui a réalisé que les chocolats qu’elle s’apprêtait à déguster étaient... vivants.

Les truffes Ferrero Rocher achetées par la mère Nicole Dyer étaient en effet infestées de petits vers grouillants, de quoi couper net l’envie d’en manger.

Après avoir croqué dedans, «je l’ai immédiatement recraché et je suis passé bien près de vomir», raconte son fils, Mario.

«J’ai commencé à voir des vers sortir et c’était dégueulasse», a renchéri sa sœur.

Leur mère s’est tout de suite inquiétée des conséquences d’avoir mangé ce produit. «Dans Google, j’ai rapidement cherché quels étaient les effets secondaires d’avoir mangé des asticots», a-t-elle expliqué, selon ce que rapporte CNN.

Les chocolats, conservés dans un contenant de plastique, avaient été achetés début décembre dans un magasin Wal-Mart et la date d’expiration indiquée était le 2 janvier 2018.

Mais une spécialiste s’est faite rassurante. «Ces vers sont inoffensifs. Ils ne vont pas causer de problème de santé et ne sont pas non plus des vecteurs de maladie», a expliqué Kathleen Cue, de l’Université du Nebraska.

La chaîne télévisée NBC a tenté d’obtenir la réaction de la Wal-Mart à ce sujet, sans succès.

Quant à Ferrero, la compagnie a publié un communiqué dans lequel elle se dit «préoccupée de la situation», mais souhaite rappeler que les infestations, rares, touchent tous les produits chocolatés, toutes marques confondues. «Les insectes peuvent s’insérer dans à peu près n’importe quel type d’emballage sur le marché, exception faite du verre ou du métal», peut-on y lire.

Par ailleurs, Ferrero indique que l’élément-clé dans la conservation de ses produits réside dans les conditions d’entreposage. «Nos produits doivent être attentivement entreposés tout au long de la chaîne d’approvisionnement pour qu’ils gardent toutes leurs qualités d’origine, c’est la raison pour laquelle nous imprimons des consignes sur toutes nos boîtes de carton.»