Une entente à portée de main pour les ambulanciers

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) en serait venu, tard jeudi soir, à une entente de principe avec le comité de négociation du secteur ambulancier FSSS-CSN, en dehors de Montréal.

Cependant, selon la CSN, quelques entreprises bloqueraient encore l’officialisation de la fin du conflit.

La Fédération de la santé et des services sociaux de la Confédération des syndicats nationaux (FSSS-CSN) a conclu une entente avec les entreprises ambulancières couvrant les régions de la Montégérie, de l’Estrie et de la Capitale nationale dans laquelle le Ministère s’engage à revoir le fonctionnement des horaires de travail, jugés désuets.

«Cet accord est fidèle à celui conclu plus tôt cet été à Montréal et à Laval et qui a été adopté par l’assemblée générale la semaine dernière», a indiqué un communiqué de presse de la CSN, vendredi matin.

Néanmoins, la CSN déplore que «le plus long conflit travail de l’histoire du secteur préhospitalier» ne soit pas tout à fait terminé puisque la Corporation des services d’ambulance du Québec (CSAQ) continuerait, d’après elle, de bloquer un possible règlement.

«C’est en bonne partie à cause de la CSAQ que ces négociations se sont enlisées, a soutenu Jean Gagnon, représentant du secteur préhospitalier à la FSSS-CSN. C’est elle qui a refusé pendant des mois de négocier les aspects à incidences financières, tentant de nous utiliser dans le conflit qui l’opposait au MSSS.»

«Les entreprises, a-t-il ajouté, avec lesquelles nous nous sommes entendues jeudi, tout comme celles de la CSAQ, sont financées entièrement par le Ministère. Il n’y a aucune raison pour que la CSAQ refuse d’octroyer à ses paramédics les mêmes conditions de travail qu’aux autres paramédics.»