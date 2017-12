«Appelle-moi par ton nom» est gracieux et lumineux

C’est avec une sensualité gracieuse et une beauté lumineuse que le réalisateur Luca Guadagnino («Au bord de la piscine») adapte cette superbe histoire d’amour entre Armie Hammer et Timothée Chalamet, tous deux nommés aux Golden Globes pour leur interprétation.

En cet été de 1983, quelque part dans le nord de l’Italie (le long métrage à été tourné à Créma, en Italie, ville de résidence du cinéaste), M. Perlman (Michael Stuhlbarg), un professeur d’archéologie, s’apprête à accueillir chez lui un étudiant qui, pendant six semaines, l’aidera dans ses travaux. Oliver (Armie Hammer) est l’Américain type: blond, grand, bronzé, à la limite de l’impolitesse. Elio (Timothée Chalamet), 17 ans, fils de Perlman et de sa femme Annella (Amira Casar), ne tarde pas à le trouver un peu trop nonchalant. Oliver l’irrite tout en le fascinant.

Et l’attirance est mutuelle, les deux jeunes hommes passant, entre les siestes au soleil, les sauts dans l’eau et les randonnées à bicyclette, leur temps à se chercher, à se séduire. Leur maladresse est exprimée par le fait qu’Elio explore sa sexualité avec Marzia (Esther Garrel, sœur de Louis), son amie d’enfance, tandis qu’Oliver charme Chiara (Victoire Du Bois). Mais, lorsqu’ils finissent par se trouver, c’est l’explosion de leur passion, rendue d’autant moins indomptable que cet amour est limité dans le temps, Oliver devant rentrer chez lui.

Facilitée par les parents d’Elio – discrètement par Annella et plus ouvertement par M. Perlman lors d’un superbe monologue livré en fin de film –, cette liaison ne se heurte à aucun obstacle, ce qui rend «Appelle-moi par ton nom» encore plus intéressant. Libre d’explorer le désir qu’Oliver et Elio éprouvent l’un pour l’autre, Luca Guadagnino, comme dans «I Am Love» et «Au bord de la piscine», enveloppe le spectateur dans un univers de sensualité, d’odeurs, de sons (incluant la musique composée par Sufjan Stevens), de textures et de paysages gorgés de soleil.

Sans reprendre tous les éléments du roman éponyme de l’Américain André Aciman, paru en 2007, le scénario de James Ivory et de Luca Guadagnino inclut suffisamment de sous-entendus pour qu’on y trouve, entre autres, cette interrogation sur l’effet du temps sur la mémoire.

Rappelant parfois «Les roseaux sauvages» d’André Téchiné, même si les deux films sont complètement différents, «Appelle-moi par ton nom» est une bouleversante histoire d’amour, débordante de sensualité et remarquablement bien jouée. Ce long métrage est, sans conteste, l’un des meilleurs de l’année.

Note: 4,5 sur 5