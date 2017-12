Bon début de saison pour les motoneigistes

Les amateurs de motoneige auront la chance de pratiquer leur loisir sans difficulté pendant les vacances du temps des Fêtes alors que la majorité des sentiers du Québec sont prêts à accueillir les motoneigistes.

«En ce moment, 80 % du réseau devrait être ouvert pour le temps des Fêtes. Ça dépend des régions. Il y a des régions plus chanceuses qui ont reçu de la neige plus tôt, mais on est vraiment optimiste pour la saison cette année», s'est réjouie la responsable des communications de la Fédération des clubs motoneigistes du Québec (FCMQ), Marilou Perreault, en entrevue à LCN samedi matin.

Les motoneigistes auront donc l'embarras du choix puisque ce sont environ 26 400 kilomètres de sentiers qui seront praticables, soit 80 % des 33 000 kilomètres de sentiers entretenus par la FCMQ.

La pratique de la motoneige peut comporter son lot de risque, comme l'ont rappelé le grave accident survenu vendredi à Saguenay et le décès d'un homme après que la glace de la rivière Sainte-Anne eut cédé sous son véhicule dimanche dernier, à Saint-Gilbert.

«Nous, en tout temps, notre priorité à la Fédération, aux 200 clubs et à nos 4500 bénévoles, c'est vraiment d'assurer la sécurité des motoneigistes», a fait valoir Mme Perreault.

Cette dernière invite les motoneigistes à se méfier à l'approche de cours d'eau, tout particulièrement en début de saison; à emprunter les sentiers balisés; à garder une distance sécuritaire entre les motoneiges; à garder sa droite et à respecter la signalisation sur les sentiers.