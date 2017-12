Cartel du pain: une autre chaîne d'épicerie offre des cartes cadeaux

Après Loblaw, c'est au tour de la chaîne Save-on-Foods, très présente dans l'Ouest canadien, d'offrir à ses clients des cartes cadeaux en guise de compensation liée à un stratagème de fixation des prix du pain.

«L'un de nos principaux fournisseurs en pain commercial frais a admis avoir fixé les prix pendant les 14 dernières années. Ce complot a eu des répercussions sur certains de nos clients a faisant monter les prix du pain», a fait valoir le président de Save-on-Foods, Darrell Jones, dans un communiqué.

«Save-On-Foods n'a pas participé et n'avait pas connaissance de cet acte criminel», a toutefois tenu à préciser M. Jones.

Plus tôt cette semaine, Galen Weston, président du conseil et chef de la direction de George Weston et Loblaw, avait reconnu que son entreprise avait participé à un stratagème pour fixer les prix du pain. En guise de compensation, Loblaw a indiqué qu'elle offrira une carte cadeau de 25 $ à ses clients qui en feront la demande, et ce, dès le 8 janvier.

L'entreprise Save-on-Foods compte faire amende honorable en empruntant la même approche que Loblaw pour dédommager ses clients. Or, l'entreprise britanno-colombienne a précisé avoir l'intention de chercher à obtenir une compensation auprès de son fournisseur en pain.

Save-on-Foods est présente dans une centaine de villes des Prairies, de la Colombie-Britannique et du Yukon. La chaîne d'épicerie emploie environ 18 000 personnes.