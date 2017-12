Fini la coiffeuse à la SQ

Les policiers de la Sûreté du Québec ne peuvent plus se faire coiffer à leur quartier général du boulevard Pierre-Bertrand à Québec, un privilège qui était peu connu du grand public.

Après 33 ans à couper les cheveux des policiers actifs et retraités, la coiffeuse Estelle Chagnon s’est fait dire en octobre dernier qu’elle devait quitter le quartier général (QG), a appris notre Bureau d’enquête.

«Je trouve que ça s’est fait de façon assez cavalière», nous a confié Mme Chagnon cette semaine.

La coiffeuse s’était installée en 1985 dans un petit local au sous-sol du bâtiment avec la bénédiction du club social des policiers.

«Je travaillais trois jours semaine [...] C’était pratique, les policiers descendaient me voir et repartaient rapidement. Mes prix étaient ceux du marché», a précisé l’ex-coiffeuse.

«Au mois d’octobre, l’inspecteur-chef Mario Smith (directeur district Est-du-Québec) est venu me voir. Il m’a expliqué que la police changeait. Celle de 2017 n’était plus celle d’il y a 30 ans. Et que si les journalistes apprenaient que je coiffais au quartier général de la SQ (Sûreté du Québec), je perdrais mon emploi», a raconté celle qui a finalement dû partir.

Visites controversées

Les policiers retraités constituaient la moitié de sa clientèle. L’ex-grand patron de la SQ Richard Deschenes était du nombre. Il subit un procès depuis avril pour fraude, vol et abus de confiance. Il est accusé d’avoir utilisé à des fins illégales le fonds secret de la SQ.

Mme Chagnon soupçonne que les visites de l’ex-patron de la SQ sur sa chaise ont contribué à ce qu’elle soit mise à la porte.

«Ça commençait à se savoir et à circuler que je continuais à le coiffer au quartier général. Et c’est monté aux oreilles de Smith et de [Martin] Prudhomme (alors directeur général)», a-t-elle dit.

La SQ invoque la sécurité pour justifier sa décision de fermer le salon de coiffure. «Un retraité ne peut pas entrer chez nous comme s’il était encore actif. Ce sont des citoyens, ce ne sont plus des policiers. C’est peut-être plate pour ces gens-là, car ils avaient cette habitude de continuer à venir chez nous et se promener partout», a déclaré la porte-parole Ann Mathieu.

Le salon étant situé au sous-sol du QG, il se trouvait en zone sécurisée et les visiteurs devaient obligatoirement être accompagnés par un agent de sécurité.