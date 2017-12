Hugh Jackman et Zac Efron, rois de la comédie musicale

«Le maître de la scène» a des ambitions de «Moulin rouge» qu’il ne parvient pas à égaler malgré d’excellentes trouvailles.

Le film démarre sur les chapeaux de roues, les 10 premières minutes étant un feu roulant de musique et de danse, comme savent si bien les mettre en scène les Américains.

Car ce long métrage de 105 minutes s’intéresse à P.T. Barnum, fondateur du Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus et monument de la culture populaire aux États-Unis. L’homme est plus grand que nature et Hugh Jackman, en habitué tant de Broadway que des superproductions, lui confère tout son lustre, son enthousiasme et sa passion. Barnum a connu des débuts difficiles, mais finit par épouser son amour de jeunesse, Chastity (Michelle Williams), née dans une famille riche.

L’argent est son obsession, même si elle parée du noble dessein d’offrir à son épouse et à leurs deux filles une existence dans laquelle elles ne manquent de rien. L’homme est aussi roublard et pragmatique, un mélange qui lui permet de mettre sur pied un musée de curiosités, peuplé d’animaux empaillés, puis des phénomènes de foire populaires en ce 19e siècle comme une femme à barbe (Keala Settle), un homme tatoué (Shannon Holtzapffe), un frère et une sœur trapéziste (Yahya Abdul-Mateen II et Zendaya), la cantatrice Jenny Lind (Rebecca Ferguson) et un nain (Sam Humphrey), le célèbre Tom Thumb, qui assureront sa fortune.

Barnum est à ce point doté du sens du commerce et de la promotion qu’il parvient à se faire inviter au palais de Buckingham grâce à son second, Phillip Carlyle (Zac Efron), là où toute la troupe rencontrera la reine Victoria. C’est le début de sa fortune – il connaîtra quand même quelques revers – et de son ascension vers la gloire.

Fidèle à la tradition des comédies musicales à grand déploiement, le réalisateur Michael Gracey (qui en est ici à son coup d’essai) ne recule devant rien. Les décors sont somptueux, les costumes également, les plans de caméra hyper léchés (on sent son passé de cinéaste de publicités, comme pour Joseph Kosinski).

Le choix de Hugh Jackman et de Zac Efron – fait pour les comédies musicales, dommage qu’il soit né une fois l’engouement passé – s’avère parfait, les deux hommes, ainsi que le reste des acteurs, réussissant parfaitement les numéros de danse ressemblant parfois à des tours de magie et dans lesquels on ne peut s’empêcher de voir l’influence de classiques comme «West Side Story».

La trame sonore est volontairement anachronique – merci à Baz Luhrmann d’avoir popularisé l’idée –, se prête merveilleusement aux mouvements d’ensemble, et la musique (la chanson «This Is Me» a d’ailleurs obtenu une nomination aux Golden Globes) extrêmement entraînante malgré sa répétitivité risque de se faire entendre partout au cours des prochaines semaines.

Le message de tolérance et d’acceptation, d’inclusion et de poursuite de ses rêves, quant à lui, résonne avec force en cette période troublée au sud de la frontière. Pas de doute, on ressort énergisé et plein d’espoir d’une séance en compagnie de ce «Maître de la scène».

Note: 3,5 sur 5