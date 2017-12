Il embauche 13 employés pour éviter d'aller en CHSLD

Un homme de 45 ans lourdement handicapé ne peut pas se gratter le bout du nez, mais gère 13 employés à temps partiel qui lui permettent de rester à domicile.

Alain Gaudet a le sens de l’entrepreneuriat. Même s’il est incapable de bouger, il fait tout comme s’il gérait une petite entreprise.

Il engage lui-même ses 13 «petits anges». Il organise leurs horaires et s’occupe de leurs paies.

Il peut compter sur eux pour le lever, prendre son bain et cuisiner. Il y a même un préposé qui dort dans son appartement de Trois-Rivières la nuit.

À tour de rôle, ses employés vont l’aider de quelques heures à 20 heures par semaine.

Il a monté tout un système qui lui permet de vivre encore dans son logement, même s’il arrive à peine à parler et à bouger le bout des doigts.

Il aimerait cependant pouvoir payer ses employés plus de 12 $ l’heure, mais il peine à arriver.

Pour pouvoir rester à domicile et éviter d’aller en centre d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD), il lui en coûte 75 000 $ par année. Le gouvernement lui donne 30 000 $. Il doit organiser des activités pour recueillir les 45 000 $ restants.

Pourtant, ses efforts font épargner 34 000 $ au gouvernement.

Son petit château

L’homme de 45 ans souffre d’amyotrophie spinale de type 3, une maladie dégénérative incurable, qui le rend prisonnier de son corps. Ce trouble génétique entraîne la destruction de ses muscles. La dernière fois qu’il a soulevé une fourchette pour manger un repas par lui-même, c’était le 12 octobre 2012.

Il affirme pourtant vivre le rêve de toute personne lourdement handicapée, car il est encore chez lui.

«Ici, c’est mon petit monde à moi. Il n’y a pas d’étrangers qui entrent quand je ne veux pas. Il n’y a pas de chicane, c’est mon petit château», a-t-il déclaré.

Il peut y faire plein de choses à partir de sa voix et de petites télécommandes installées sous ses doigts. Il arrive, entre autres, à ouvrir et fermer des portes, allumer les lumières, fermer les stores, contrôler le chauffage ou l’air conditionné.

Bras automatisé

Dans son appartement, il peut écouter Netflix sur une télévision fixée au plafond de sa chambre, installée à côté des rails qui permettent à ses employés de le transférer jusqu’au bain qu’il prend tous les jours.

Le bras automatisé Jaco, qui vaut 40 000 $, est fixé à son fauteuil et lui permet de faire des choses aussi banales que prendre un verre d’eau. Il a été le premier au Québec à obtenir ce bras, grâce à ses donateurs, mais aussi à son ami, l’humoriste Mike Ward, et à un étranger anonyme qui a contribué à hauteur de 22 000 $.

Le temps des Fêtes le rend toujours un peu nostalgique.

«Plus les années passent, plus j’apprécie les Noëls en famille. Ma mère est encore là, mon frère est en santé. On profite vraiment de l’esprit des Fêtes pour se rencontrer et retisser nos racines», a-t-il dit.

Il doit trouver 45 000 $ par année

Alain Gaudet doit recueillir 45 000 $ par année s’il veut éviter le CHSLD à 45 ans.

Depuis 10 ans, l’homme lourdement handicapé est toujours parvenu à amasser l’argent nécessaire pour échapper aux patates en poudre et devoir se contenter d’un ou deux bains par semaine.

Au début, l’aide gouvernementale était suffisante, tandis qu’il arrivait encore à manger seul. Mais maintenant, il a besoin de plus d’employés à son service.

«Je n’ai d’autre choix que d’être matérialiste. Je me lève le matin, c’est une machine à 4000 $ qui me soulève de mon lit. J’arrive dans mon fauteuil roulant, il coûte 17 000 $. Je veux sortir de mon appartement? J’ai un ouvre-porte à 2000 $. C’est plate, mais c’est vraiment l’argent qui fait en sorte que je peux m’en sortir», a-t-il dit.

Dignité

S’il était en centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), M. Gaudet coûterait deux fois plus cher à l’État, qui lui donne actuellement 30 000 $.

Présentement, le coût total pour héberger un bénéficiaire pendant un an en CHSLD est de 82 448 $.

En soustrayant la contribution des usagers, le gouvernement supporte en moyenne 64 817 $, selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Mais plus la condition d’Alain Gaudet se détériore, plus les montants à recueillir augmentent.

«On parle de mourir dans la dignité, mais on ne nous permet pas de vivre dans la dignité, c’est un non-sens total», a-t-il dit.

Mike Ward

Par chance, M. Gaudet s’est lié d’amitié avec l’humoriste Mike Ward, qui organise un spectacle-bénéfice permettant de recueillir de 22 000 $ à 25 000 $ par année et ainsi avoir quelqu’un qui demeure avec lui toute la nuit.

Au fil des années, le spectacle «Mike Ward le Magnifique» est devenu aussi gros qu’un gala Juste pour rire, avec des invités comme Louis-Josée Houde, François Bellefeuille, Mariana Mazza, Rachid Badouri, Laurent Paquin et Jean-François Mercier.

M. Gaudet entreprend une campagne de financement dont l’objectif est cette année de 23 900 $, soit 6900 $ de plus que l’an passé. La hausse s’explique par un nouvel équipement qu’il veut se procurer pour l’aider à manger.