Qui sont les personnalités marquantes de 2017?

Éric Salvail, Gilbert Rozon, Denis Coderre... Les Québécois ont surtout été marqués par des personnalités qui ont soulevé des tollés importants cette année, révèle un sondage Léger.

«Les choses ont beau relativement bien aller au Québec, c’est une année qui a été dure du côté des controverses, a analysé le vice-président exécutif chez Léger, Christian Bourque. D’un autre côté, il y a des personnalités qui sont ressorties pour de bonnes raisons, comme Valérie Plante et Georges St-Pierre. C’est un classement un peu mi-figue mi-raisin.»

Selon le sondeur, le top des personnalités de 2017 se démarque de ceux des années précédentes, dans lesquels on retrouvait surtout des individus inspirants. À noter que les répondants pouvaient voter pour plus d’une personnalité.

Éric Salvail – 30 %

L’ex-chouchou du showbizz a été visé par des allégations d’inconduite sexuelle dans la foulée d’un mouvement de dénonciation mondial en octobre. «Dans son cas, c’est pour des raisons plus que tristes qu’il est au sommet du classement», a dit M. Bourque.

Gilbert Rozon – 25 %

Le fondateur du festival Juste pour rire a été visé par des plaintes pour agression sexuelle. «Éric Salvail et lui sont devenus les symboles du mouvement #MoiAussi pour les francophones, a expliqué M. Bourque. Seuls 5 % des anglophones ont nommé M. Rozon.»

Valérie Plante – 24 %

La nouvelle mairesse de Montréal a causé la surprise en battant Denis Coderre aux élections municipales le 5 novembre. «En début d’année, elle n’existait pas pour l’ensemble de la population, mais elle est apparue en force à la fin», a observé M. Bourque.

Justin Trudeau – 20 %

Le premier ministre du Canada continue d’attirer la sympathie au Québec, surtout chez les... Québécoises. «Le 20 % qu’il obtient est la moyenne entre les hommes et les femmes et son score est pas mal meilleur chez les femmes», a expliqué M. Bourque.

Denis Coderre – 10 %

En plus de subir une cuisante défaite lors des élections municipales, l’ex-maire de Montréal a connu une dernière année difficile au pouvoir. «Avec l’annonce de la fin de la Formule E la semaine dernière, ça aura été dur jusqu’au bout pour M. Coderre», a lancé M. Bourque.

Alexandre Taillefer – 9 %

Le propriétaire des magazines «L’Actualité» et «Voir» ainsi que de Téo Taxi s’est maintenu dans l’actualité pour ses réussites en affaires, mais aussi pour sa prise de parole et son engagement social à la suite du suicide de son fils Thomas en décembre 2015.

Gaétan Barrette – 7 %

Le ministre provincial de la Santé est constamment dans l’actualité depuis son entrée en poste en 2014. «C’est quelqu’un qui polarise et il y a quelque chose dans le personnage qui dépasse son strict rôle de ministre», pense Christian Bourque.

Philippe Couillard – 6 %

Le taux de satisfaction à l’égard du premier ministre du Québec et de son gouvernement est relativement faible cette année. «Il y a eu beaucoup de controverse autour des libéraux et il porte l’héritage du passé de ce parti-là», a ajouté le sondeur.

George St-Pierre – 6 %

Le spécialiste des arts martiaux mixtes a fait un retour triomphal dans l’octogone en novembre en battant le champion des poids moyens Michael Bisping, après quatre ans d’absence. «GSP» était ressorti amoché lors de son dernier combat en 2013.

Céline Dion – 6 %

La chanteuse figure normalement au sommet du classement des Québécois les plus marquants. «Mais c’est plus tranquille cette année pour Céline. Elle a l’habitude d’être dans le top 3 à l’international», a dit M. Bourque.

Méthodologie: Les résultats ont été obtenus à l’aide d’un sondage Web effectué du 18 au 21 décembre 2017 auprès d’un échantillon représentatif de 1012 Québécois, âgés de 18 ans ou plus et pouvant s’exprimer en français et en anglais. Les résultats ont été pondérés selon le sexe, l’âge, les régions, la langue parlée à la maison, la scolarité et la présence d’enfants au sein du ménage.