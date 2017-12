Un bébé après 40 ans: l’histoire de sept mamans-vedettes

De nos jours, les femmes qui décident de donner la vie après 40 ans sont nombreuses. Plusieurs personnalités bien en vue au Québec ont vécu, elles aussi, une grossesse après avoir passé le cap de la quarantaine. À la lueur de leurs confidences, on comprend que, pour celles qui découvraient les joies de la maternité comme pour celles qui agrandissaient leur petit clan, cela reste avant tout un immense bonheur.

Céline Dion: un rêve qui se réalise

Après avoir donné naissance à René-Charles en janvier 2001, Céline Dion a mis quelques années avant de réaliser son rêve d’agrandir sa famille. Au fil des ans, en dépit de quelques fausses couches, la chanteuse n’a jamais renoncé à vivre à nouveau l’expérience de la maternité. À 42 ans, elle confirmait qu’elle attendait des jumeaux.

Se disant extrêmement privilégiée de porter la vie encore une fois, Céline a fait preuve de prudence. Déterminée à mener sa grossesse à terme, elle avait accepté de passer un mois et demi sous surveillance médicale, sans bouger. C’est de bonne grâce qu’elle s’était pliée à cette recommandation, compte tenu du fait qu’elle en était à sa sixième et dernière tentative de procréation assistée... Le 23 octobre 2010, Nelson et Eddy — les jumeaux miracles, comme plusieurs se plaisent à les appeler — ont vu le jour par césarienne, à l’hôpital St. Mary’s de West Palm Beach, en Floride. Et avec l’énergie débordante qui la caractérise, la maman remontait sur la scène du Caesars Palace au mois de mars suivant.

Mahée Paiement: une belle sérénité

Si fonder une famille représentait pour Mahée Paiement un rêve de vie, elle l’a fait sur le tard. «C’était ma priorité dans la vie, mais je suis tombée enceinte d’Eva, mon aînée, à 35 ans, nous a-t-elle avoué en entrevue. Philippe est né lorsque j’avais 39 ans, puis j’ai eu Gabriel deux ans plus tard, en avril dernier. J’étais consciente de ne plus avoir 20 ans. J’aurais été du genre à m’inquiéter, mais mon médecin m’a encouragée. J’ai refusé l’hypermédicalisation. J’ai fait tous les tests de base suggérés, mais sans plus.» N’en étant pas à son premier bébé, la maman était sereine face à la venue d’un troisième petit trésor. «J’étais moins nerveuse: j’avais déjà deux beaux enfants en santé et j’avais eu deux belles grossesses. Comme c’était un bébé-surprise, j’ai embrassé cette situation avec énormément d’amour et de joie. J’ai fait confiance à la vie. J’étais un peu plus fatiguée qu’à mes grossesses précédentes, mais comme j’en étais à ma troisième expérience, je me sentais confiante. S’il avait fallu que ce soit mon premier bébé, j’aurais sûrement été plus stressée... D’un autre côté, je trouve qu’en vieillissant, on est consciente de tout ce qui peut arriver. On est moins insouciante.»

Comblée, Mahée reconnaît qu’il y a un petit désavantage au fait de donner la vie à un âge tardif: «Contrairement à ma mère, qui m’a eue quand elle était jeune, je serai plus vieille lorsque mes enfants seront adultes, mais c’est le seul désavantage. En contrepartie, on est plus mature, on a un certain lâcher-prise, notre couple est placé. Jean-François et moi, on a eu le temps de se réaliser.»

Marie-Claude Savard: son vœu exaucé

Si les grossesses après 40 ans sont de plus en plus fréquentes, Marie-Claude Savard est consciente du risque qu’elles peuvent comporter. «Sur le plan physique et médical, il y a des choses à considérer. Sur les recommandations de mon médecin, je me suis tenue en forme pendant que j’étais enceinte: j’ai fait de l’exercice, je me suis bien alimentée et je me suis ménagée. Cela dit, le fait d’être mieux installées dans la vie que lorsqu’on est jeunes compense le stress physique que ça peut nous imposer», a nuancé l’heureuse maman, lorsque nous lui avons parlé. L’animatrice et auteure ajoute: «Personnellement, je n’ai pas eu de problèmes de santé durant ma grossesse, mais j’ai connu des problèmes de fertilité. Durant la trentaine, j’ai essayé de tomber enceinte, mais ça n’a pas fonctionné. J’ai refait ma vie à 39 ans avec un homme plus jeune qui ne voulait pas d’enfant. J’ai pensé que la maternité n’était pas pour moi. Puis après deux ans de relation, Jean-Martin (Bisson) m’a proposé de fonder une famille; j’avais 41 ans. J’ai finalement réussi à tomber enceinte à 44 ans. Bien des gens m’accusaient d’avoir priorisé ma carrière sans même connaître mon histoire.» L’adorable Charlotte est venue combler le couple de bonheur, le 31 octobre 2016. «Nous essayons d’avoir un deuxième enfant. Je ne sais pas si ça fonctionnera, mais mon médecin est optimiste.»

Patricia Paquin: sagesse et prudence

Après avoir mis au monde Benjamin, Patricia Paquin a donné la vie une deuxième et une troisième fois en pleine quarantaine. Gabriel est né alors que sa maman approchait de ses 42 ans et celle-ci en avait 46 à l’arrivée de Florence. Lors de sa dernière grossesse, la sagesse lui dictant de prendre toutes les précautions nécessaires, Patricia a passé le test Panorama, qui a confirmé que sa fille était en bonne santé. C’est au magazine «7 Jours» qu’elle avait confié: «Notre médecin, Sandrine Wavrant, est responsable des grossesses à risques à l’Hôpital Sainte-Justine. Elle m’a confirmé qu’elle n’avait aucune inquiétude.

Avoir un enfant tard dans la vie, ce n’est pas un problème à partir du moment où on est en santé. Le test Panorama est offert en clinique privée. Il a été envoyé aux États-Unis pour tester les chromosomes, ce qui permet de dépister la trisomie, notamment. Ce sont des situations qui font en sorte qu’on ne veut pas prendre de risques; il faut faire tout ce qu’il faut pour que ce soit sécuritaire. Les femmes sont nombreuses à envisager la grossesse durant la quarantaine. De nos jours, elles vivent d’abord leur carrière et se donnent des assises avant d’avoir des enfants. Ça n’est pas un phénomène marginal. Par ailleurs, depuis 10 ans, on remarque une nette augmentation des grossesses tardives au Québec.»

Jacynthe René: confiante et heureuse

Mère de trois garçons — Louis, 13 ans, Charles, 7 ans, et Jonathan, qui aura 2 ans en janvier —, Jacynthe René ne s’est jamais inquiétée de porter la vie en pleine quarantaine. «Je me rappelle que Danièle Starenkyj, la pionnière de l’alimentation végétalienne au Québec, m’avait dit que ce qui compte, c’est l’âge de notre santé, nous a souligné Jacynthe. Ça m’avait mise en confiance. Avant d’avoir nos enfants, nous nous sommes mis en forme, mon chum et moi. La contribution du père sur ce plan est aussi importante. Je suis tombée enceinte relativement rapidement. J’étais tellement bien durant ma grossesse! Même si j’étais couchée la plupart du temps durant les trois premiers mois, j’ai aimé être enceinte. Pour avoir déjà fait une fausse couche, j’ai apprécié chacun des symptômes, même les plus accablants.» En racontant son accouchement, elle avoue: «J’y repense encore régulièrement. Autant ç’a été éprouvant, autant ç’a été un moment puissant. C’est vrai que je suis plus fatiguée qu’à la naissance de mes deux premiers fils, mais comme je dors avec mes bébés, ça me facilite la vie. À 40 ans, c’est plus difficile de passer des nuits blanches, mais il n’y a rien de plus important que nos enfants, dans la vie... Je pense que Jonathan est mon dernier, mais je ne suis pas capable de fermer la porte...»

Édith Cochrane : un entourage précieux

C’est le jour du 40e anniversaire de naissance de sa blonde qu’Emmanuel Bilodeau a annoncé qu’Édith Cochrane en était à 22 semaines de grossesse. Il écrivait, sur les réseaux sociaux: «Ma blonde a 40 ans ce soir, et c’est dans la joie qu’elle porte une personne âgée... de 22 semaines!» Déjà maman de deux fils de neuf et six ans, Siméon et Paul-Émile, elle est aussi la belle-maman de Philomène, 20 ans, la fille aînée de son conjoint. L’animatrice et actrice a poursuivi ses activités professionnelles jusqu’à la fin novembre... soit jusqu’à ce que bébé arrive plus tôt que prévu. Le papa a annoncé, sur sa page Facebook, la naissance de leur petite dernière et en a profité pour souligner le travail exceptionnel accompli par la sage-femme qui a veillé sur Édith et leur fille: «Elle et son équipe ont été d’une telle bienveillance que l’accouchement de notre fille a été merveilleusement doux et rapide! Exceptionnel! Bouleversant! Vivement de meilleures conditions de travail et un meilleur salaire pour de si grandes professionnelles de la santé! Et bienvenue à notre magnifique Adélaïde, née à 36 semaines et 6 jours, pesant 7 livres 3 onces, plus calme et douce que le ciel étoilé d’astéroïdes et de perséides! Un papa fier et une maman en grande forme!»

Annie Pelletier: un grand bonheur

L’ex-plongeuse médaillée olympique et commentatrice Annie Pelletier a mis au monde son garçon, Arthur, le 8 décembre 2015; elle allait avoir 42 ans quelques jours plus tard. La nageuse avait publié des photos d’elle enceinte, ce qui avait fortement fait réagir la toile. Elle était resplendissante! Le témoignage livré sur sa page Facebook confirmait que l’accouchement s’était bien déroulé. «Ce soir, j’ai le très GRAND bonheur de vous présenter cette belle surprise que nous attendions avec impatience. Il a huit jours aujourd’hui, il est donc né le 8 décembre dernier, à 8 h 30 pm, il pèse 8,22 lb et mesure 55 cm. Je tiens à remercier et à souligner le travail exceptionnel de quatre des nombreux professionnels de la santé qui m’ont encadrée dans cette aventure: ma médecin en qui j’ai eu 100 % confiance, Dre Blanche Normand, mon infirmière attitrée pendant le travail, Mme Chantal Ouellette, et les deux paires de mains qui ont accueilli bébé, Dre Barbara Monet et Dre Ben-Jmaa. Je retourne à mes nouvelles responsabilités: allaiter, catiner, cajoler, bercer et aimer de tout mon être.»