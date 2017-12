Un chat voyage de la Géorgie jusqu’en Californie

Un chat qui a trouvé son chemin vers l’un des refuges du comté de Riverside en Californie sera bientôt de retour à la maison... en Géorgie.

Voyez ci-dessus le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN.

Il sera enfin de retour à la maison après s’être enfui le 4 juillet dernier.

Kitty Bitty a été découvert dans une usine de Pepsi à Riverside en Californie, après avoir embarqué sur l’un des camions de la compagnie.

Les officiers du contrôle animaliers ont dit que lorsqu’ils ont trouvé le chat, il était très maigre.

Kitty Bitty a été traité pour déshydratation et a été nourri pour que son poids revienne tranquillement à la normale.

Ses maîtres de Géorgie ont été réunis avec leur animal vendredi dernier.

Ils ont dit qu’ils étaient impatients de le ravoir pour la période des fêtes.

«Excité! Nous avons tout préparé pour son retour. Nous avons beaucoup de choses à la maison. Il n'aura plus le droit d'aller dehors. Nous leur sommes si reconnaissants d'avoir pris soin de lui et de l'avoir ramené à la maison et tout ce qu'ils ont fait pour nous», racontent-ils.

Kitty Bitty s’est fait beaucoup d’amis lors de son voyage qui lui ont tous dit au revoir et ont signé sa cage avant de le renvoyer à la maison.