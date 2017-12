Une serveuse centenaire qui n'a pas l'intention d'arrêter son métier!

Marie-Louise Wirth, «Marie-Lou» pour les intimes, célèbre samedi son 100e anniversaire de naissance. Et son âge ne l’empêche pas de poursuivre son travail de serveuse dans son bistro du village d’Isbergues, en France.

«On arrive à cent ans sans s'en apercevoir. Je ne sais pas ce que c'est d'être fatiguée», lance Mme Wirth entourée de plusieurs amis venus célébrer son centenaire à son bistro qui ne porte pas de nom.

La dame tient un café à Isbergues, dans le Pas-de-Calais, une région connue pour ses habitants «Ch’tis». Elle y est arrivée à huit ans et à 14 ans, elle a commencé à travailler dans le bistro tenu à l’époque par ses parents. À leur décès, elle a repris l’affaire familiale et en est encore la tenancière aujourd’hui.

«Quand on est toute seule, on aime bien voir des gens pour pouvoir parler un petit peu», indique la centenaire qui compte poursuivre son travail tant et aussi longtemps que son corps lui permettra.

«Tant que j’ai ma tête et mes jambes!, lance-t-elle. Et puis que je sais compter et que je peux courir.»