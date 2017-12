Verglas à Montréal, neige à Québec

Du verglas et une bordée de neige viendront compliquer les plans des Québécois qui se lanceront sur les routes samedi pour finaliser leurs emplettes de Noël.

Selon Environnement Canada, les personnes habitant dans la région de Montréal, en Montérégie, en Estrie et en Beauce peuvent s'attendre à recevoir entre 2 et 5 mm de verglas au cours de la matinée et de l'après-midi.

«Les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, pourraient devenir glacées et glissantes. Faites preuve de prudence lorsque vous marchez ou conduisez dans les secteurs touchés», a tenu à rappeler Environnement Canada.

Ailleurs au Québec, les consommateurs à la dernière minute devront composer avec une bordée qui devrait laisser de 15 à 20 centimètres de neige dans son sillage au cours de la journée.

«La neige débutera graduellement ce matin, s'intensifiera en après-midi puis cessera tard ce soir ou la nuit prochaine. Elle sera accompagnée de vents modérés à forts du secteur est qui causeront de la poudrerie localement dans les secteurs exposés», a averti l'organisme.

De nombreuses régions sont concernées par cet avis de neige, incluant Québec et ses environs, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, Charlevoix, le Saguenay et la Côte-Nord.

Par ailleurs, au fur et à mesure que la température va se refroidir, les précipitations devraient se changer en neige en Estrie, en Beauce et dans la vallée du Richelieu. De 10 à 15 cm de neige pourraient s'abattre sur ces régions, ainsi que sur les secteurs de Lachute, de Drummondville et des Îles-de-la-Madeleine.