Victime d'une tentative de meurtre, elle veut une peine exemplaire

Frappée à coups de poing, poignardée à cinq reprises et traînée par les cheveux par son ex-conjoint, France (nom fictif) a bien failli mourir à une halte routière de Rivière-Beaudette, en août 2014. Sauvée in extremis par deux bons samaritains, la mère de famille de 50 ans lutte maintenant pour dénoncer la violence conjugale.

«Il a manqué son coup et je suis là devant vous. Pour l’instant, je vis», a lancé la dame au juge Éric Hamel cette semaine au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield.

Lors des observations sur la peine de son ex-conjoint Robert de L’Étoile, France a courageusement raconté le calvaire qu’elle a vécu il y a plus de trois ans. Un paravent la séparait de l’accusé.

Message clair

Qualifiant l’homme de 62 ans de «meurtrier chanceux», la Couronne réclame 15 ans de pénitencier pour les gestes de violence conjugale extrême qu’a posés cet ambulancier retraité.

«Il y a un individu dans la salle qui peut lancer un message clair que la société ne tolère pas ce genre de crime: c’est vous, monsieur le juge», a plaidé Me Pierre-Olivier Gagnon, allant même jusqu’à demander que l’accusé purge la moitié de sa peine – au lieu du tiers – avant d’être admissible à une libération conditionnelle.

Me Pierre-Richard Deshommes, de la défense, estime quant à lui que sept ans de détention sont suffisants.

«J’ai la certitude que lorsque la sentence sera rendue, je pourrai alléger ce sentiment d’impuissance et ramener le sentiment de paix et de sécurité dont j’ai besoin», a affirmé France.

Son cauchemar a débuté à l’été 2014, lorsqu’elle a rompu avec Robert de L’Étoile après quatre ans de relation. Celui-ci n’a pas accepté la rupture.

«Je ne voulais pas qu’elle soit avec un autre», a-t-il avoué à une psychiatre après le crime.

COURTOISIE

Harcelant

Robert de L’Étoile a tenté de reconquérir celle qui avait été son coup de foudre, en vain.

Il l’a donc inondée de textos, parfois menaçants, parfois tendres, la suppliant de revenir sur sa décision.

La mère de famille a aussi retrouvé une photo de son ex dans son portefeuille sur laquelle il était inscrit: « Je t’aime. Je te suit [sic]».

Terrorisée, France l’a sommé à plusieurs reprises de cesser de la harceler.

«Son insistance me perturbait et me mettait dans un état de surveillance constante», a-t-elle souligné.

Armes saisies

Elle a même contacté les policiers en raison des propos suicidaires de son ancien conjoint. Les patrouilleurs qui sont intervenus ont saisi les armes de l’homme.

Le matin du 17 août 2014, France s’est rendue dans une halte routière de Rivière-Beaudette où elle avait l’habitude d’acheter des beignes et des cafés.

Alors qu’elle quittait le service au volant du Tim Hortons, un véhicule utilitaire sport (VUS) noir, de marque Mitsubishi, lui a barré la route. C’était Robert de L’Étoile.

Le sexagénaire s’est approché de la voiture de France pour lui parler. Cette dernière n’a ouvert sa fenêtre que de quelques pouces, tout en s’assurant que ses portières étaient barrées.

Robert de L’Étoile a prétendu avoir besoin d’aide après un accrochage. France lui a dit d’appeler la police.

L’homme a pris un pas de recul en lui disant: «Regarde, vois-tu comme j’ai maigri?» Puis, sans crier gare, il lui a assené de violents coups de poing au visage.

Muni d’un couteau noir, Robert de L’Étoile a ensuite coupé la ceinture de sécurité de la dame, à la hauteur du cou.

Puis, il a poignardé son ex-conjointe à cinq reprises sur le flanc gauche.

COURTOISIE

Ablation de la rate

La rate et l’enveloppe du cœur de France ont été touchées par l’ancien ambulancier. Elle a perdu le premier organe, ce qui la rend extrêmement vulnérable aux bactéries, selon ce qu’a expliqué Me Marie-Audrai Joset, de la Couronne au juge Hamel.

Robert de L’Étoile a traîné son ex par les cheveux jusqu’à son véhicule.

«J’ai des petites cordes ici, on va finir ça avec des petites cordes», lui a-t-il dit.

«Au secours», a hurlé France en luttant de toutes ses forces afin qu’il ne l’étrangle pas avec des attaches en plastique de type Ty-Rap.

Tentative de suicide

Deux bons samaritains sont accourus pour aider la dame, pendant que Robert de L’Étoile fuyait avec son VUS. Ils ont fait des garrots à France pour éviter qu’elle ne se vide de son sang.

Une poursuite policière s’est par la suite enclenchée pour retrouver le suspect. Localisé au débarcadère du traversier reliant Hudson à Oka, toujours en Montérégie, il a tenté de semer les agents en roulant jusqu’à 140 km/h.

Les patrouilleurs ont provoqué une collision mettant fin à la poursuite. Ils ont retrouvé le suspect en piètre état, ce dernier ayant tenté de se suicider en se poignardant au thorax et en se tranchant la gorge.

Après un séjour à l’hôpital, Robert de L’Étoile a pris le chemin de la prison. Il a été accusé de tentative de meurtre, séquestration, menaces et conduite dangereuse.

COURTOISIE

Remise en liberté

À peine deux mois plus tard, il a réussi à convaincre le juge Michel Mercier qu’il ne représentait pas un danger pour la société. Le magistrat l’a remis en liberté en attendant son procès, moyennant une caution de 3500 $ et une assignation à résidence chez sa sœur.

«Cette étape a ralenti ma guérison, m’a emprisonnée. L’hypervigilance 24 heures sur 24 était de rigueur pour moi», a raconté France, sidérée.

Robert de L’Étoile ne s’est pas de nouveau attaqué à elle, mais il a braqué une arme de poing au visage d’une camionneuse, un an jour pour jour après la tentative de meurtre sur France. Arrêté par deux policiers le lendemain, il a sauté sur le volant de l’autopatrouille pour provoquer un face-à-face avec un semi-remorque.

Emprisonné

Les deux agents ont été blessés, le conducteur plus grièvement. Cette fois, Robert de L’Étoile est demeuré en prison.

En mars dernier, il a reconnu avoir tenté de tuer France.

La mère de famille a le corps meurtri, mais elle a retrouvé le moral, grâce à de l’aide psychologique constante et le soutien de ses proches.

Plus que jamais, elle a le goût de vivre.

«Les images de cette scène me resteront gravées pour longtemps même si je suis fière d’avoir surmonté ce combat», a-t-elle souligné.

Le juge Éric Hamel rendra sa sentence en mars 2018.