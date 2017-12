Le Guatemala transfert son ambassade d'Israël à Jérusalem

Le président du Guatemala, Jimmy Morales, a annoncé dimanche le transfert à Jérusalem de l'ambassade de son pays en Israël, en soutien à la décision des États-Unis et malgré le vote de condamnation de l'Assemblée générale de l'ONU.

«J'ai donné des instructions à la ministre (des Affaires étrangères, Sandra Jovel) pour entamer les démarches» pour mettre en oeuvre cette décision, a écrit le président sur son compte Twitter, un message diffusé par son service de presse.

Premier chef d'État à emboîter le pas à Washington, le président Morales a rendu compte sur les réseaux sociaux d'un entretien téléphonique qu'il a eu auparavant avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

«Un des thèmes les plus importants (de l'entretien) avec le premier ministre (israélien) a été le retour de l'ambassade du Guatemala à Jérusalem», a fait savoir M. Morales, soulignant les «excellentes relations» entre les deux pays «depuis que le Guatemala a soutenu la création de l'État d'Israël».

Vendredi, le président Morales a défendu le soutien de son pays à la décision des États-Unis de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, au lendemain du vote massif de l'Assemblée générale de l'ONU condamnant cette initiative de président américain Donald Trump.

«Le Guatemala est historiquement pro-Israël» et «en 70 ans de relations, Israël a été notre allié», avait-il déclaré.

Le Guatemala avait voté contre la condamnation de l'ONU, avec le Honduras, le Togo, la Micronésie, Nauru, Palau et les îles Marshall, en plus des États-Unis et d'Israël.

«Malgré le fait que n'ayons été que neuf dans le monde, nous avons la totale certitude et conviction que c'était la bonne voie», a-t-il encore déclaré.

La décision de M. Trump a provoqué des manifestations quasi quotidiennes dans les Territoires occupés par Israël, et terni la fête de Noël pour les chrétiens palestiniens.