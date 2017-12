Une famille décimée dans l'écrasement d'un avion en Floride

Cinq personnes ont perdu la vie, dont quatre d'une même famille, dans l’écrasement d’un petit avion à l’aéroport Bartow en Floride, dimanche matin.

Les autorités du comté de Polk ont indiqué que l’avion se serait écrasé peu après le décollage de l’appareil, vers 7 h 15, «probablement en raison de l’épais brouillard».

«Tous ceux qui étaient à bord ont péri», indique le shérif Grady Judd. Un important incendie s’est déclaré après l’écrasement, nécessitant l’arrivée rapide des pompiers.

#BartowPlaneCrash update "This is an absolutely horrific tragedy, especially on Christmas Eve. Please keep these victims and their family members in your prayers." - Grady Judd, Sheriff pic.twitter.com/dD2zutHT5X