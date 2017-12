Rien n’arrête Gilles Kègle

Malgré la tempête qui s’abattait sur Québec, samedi, et après avoir permis à sa quarantaine de bénévoles de partir pour le congé de Noël, rien n’allait empêcher l’infatigable Gilles Kègle de livrer, seul et à pied, ses derniers paniers de Noël aux plus démunis de Saint-Roch.

À quelques jours de Noël, Le Journal a accompagné cet ancien infirmier auxiliaire pour une partie de sa tournée.

Chaque matin, il quitte la maison qui porte son nom, sur la rue du Pont, muni d’une soixantaine de clés « de gens en danger » et d’un sac à dos.

« Les clés, c’est pour qu’on entre lorsque ça ne répond pas. Ce sont des gens qui ont des problèmes cardiaques et respiratoires, indique-t-il. Mon sac, c’est pour les appareils, pour la pression, la glycémie, les clés les plus importantes. Il faut toujours que je traîne ça avec moi. »

Journée typique ?

M. Kègle côtoie la maladie et la pauvreté de près. Samedi matin était-il comme les autres ? Rien d’anormal, selon lui, alors que sa journée a débuté en se faisant menacer du poing par un homme.

« J’ai déjà eu un revolver devant moi, j’ai déjà été poignardé. On est habitué à tout », affirme-t-il.

Tôt le matin, il s’est dirigé au Carrefour familial des personnes handicapées, à quelques pas de chez lui.

« Autant je fais des soins pré et postopératoires, autant je donne des bains, descends les poubelles », évoque-t-il parmi les « 32 tâches » que réalisent ses bénévoles et lui.

À quelques blocs de là, il se rend ensuite distribuer des sacs d’épicerie à un étage complet d’un immeuble à logements, où résident des personnes souffrant de problèmes mentaux.

Gilles Kègle poursuit son chemin, direction chez Marie-Ange, une dame de « 98 ans et six mois », dira-t-elle fièrement, qui est l’une des 400 bénéficiaires de la Maison Gilles-Kègle. Une troisième visite chez la dame en cette journée de tempête, alors qu’une quatrième suivra en soirée pour sortir les poubelles.

« Oh oui, il est utile. On ne peut pas s’en passer », s’exclame celle qui avoisine le centenaire, et reçoit jusqu’à six visites quotidiennement.

La mort en face

L’arrêt suivant de sa tournée soulève des inquiétudes. Sans nouvelles d’Honoré, un homme aux problèmes cardiaques, Gilles Kègle redoute de le retrouver mort dans son lit. « Ça fait au moins 200 personnes que je trouve mortes dans leur lit », dit-il.

Arrivé au domicile, l’infirmier de la rue cogne, une requête qui reste sans réponse. Il s’empare de l’une de ses nombreuses clés et pénètre dans l’appartement. Toujours rien. Il se dirige vers la chambre, où il obtient finalement une réponse.

« J’aime mieux le voir vivant que mort », dit, soulagé, l’infirmier de la rue.

Et la journée continue pour l’infatigable septuagénaire.

« Je veux aller jusqu’au bout de mes forces tous les jours. Des fois, je titube quand arrive le soir. »

Il assure soins et aide jusqu’en soirée, après quoi il rentre chez lui, s’attaquant aux dizaines de lettres qu’il reçoit chaque jour.

Fin de journée arrivée, l’heure de la récompense a sonné pour M. Kègle.

Une bière et deux cigarettes. Rien de plus pour le satisfaire après une autre journée à dévouer sa vie à son prochain.

Loin de ses proches depuis 40 ans

« Mis de côté » par sa propre famille il y a 40 ans, c’est auprès de ses bénéficiaires les plus démunis que Gilles Kègle passera Noël.

« La journée de Noël est spéciale. Il y a des cadeaux pour tout le monde. Ça veut dire une quarantaine de personnes que je vais visiter le matin du 25 », indique l’homme de 75 ans.

Encore cette année, c’est loin de sa famille qu’il passera le temps des Fêtes. Son dévouement envers les plus démunis a irrité ses proches, selon lui, et les aurait amenés à s’éloigner.

« Ma famille a pensé que j’étais troublé et ils m’ont mis de côté. Ça fait 40 ans », précise-t-il.

Il en profitera donc une fois de plus pour faire ce qu’il préfère, soit donner de son temps à ses bénéficiaires.

« Ceux que j’irai voir à Noël, ce sont les personnes les plus démunies, seules, abandonnées... Des gens qui ne veulent même pas ouvrir la télévision ou la radio pour entendre la musique de Noël. Ça les écœure, ça les rend tristes et nostalgiques », explique M. Kègle.

Abnégation

C’est après avoir passé six ans dans un monastère que Gilles Kègle a décidé de se consacrer entièrement aux personnes dans le besoin. Il a pris cette décision après qu’on eut refusé qu’il prenne part à une mission humanitaire à l’étranger, à cause de son état de santé.

« Je me suis dit que j’allais plutôt devenir missionnaire chez moi, dans mon pays », explique-t-il.

Cette année marque d’ailleurs sa cinquantième année d’implication. Au cours de cette période, il a accompagné des centaines de personnes dans leurs derniers instants.

« Plus on donne, plus on s’attache. Mais on peut se détacher très vite aussi quand ils meurent, parce qu’il y en a d’autres qui nous attendent », philosophe le septuagénaire.