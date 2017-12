Du soutien pour les proches aidants

Près d'un Québécois sur cinq va souffrir d'une maladie mentale au cours de sa vie. La situation peut être difficile à vivre pour les proches. Mais il y a de l'aide disponible.

Catherine Levasseur est la seule proche aidante de sa mère, atteinte d'un trouble schizoaffectif depuis une trentaine d'années.

«Ma mère, elle n'interprète pas la réalité comme tout le monde, surtout au niveau des émotions. Donc, elle peut faire de la paranoïa, elle peut avoir peur de son voisin d'en haut, penser qu'une infirmière a mis quelque chose dans son verre», explique Mme Levasseur.

Les symptômes s'accentuent avec l'âge. «Ma mère prend beaucoup de médications. Donc, avec le temps, la médication affecte le cerveau, amène des tremblements qui s'amplifient, tout ça. Donc, plus le temps avance, plus la vieillesse se mêle avec les symptômes schizoaffectifs.»

D'autres vivent une perte d'autonomie ou encore des troubles cognitifs, comme l'Alzheimer. La tâche des proches devient plus lourde. C'est pour eux que l'Association québécoise pour les parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale (AQPAMM) a lancé une série d'ateliers cet automne.

«Ce sont des ateliers qui ont pour objectif, vraiment, d'amener une réflexion chez le proche aidant et son rôle, explique Valérie Fortier, de l’AQPAMM. Oui, moi, je suis la fille. Mais je ne peux pas être la fille, la psychologue, la pharmacienne, la meilleure amie... Donc, mon rôle, c'est d'être l'enfant de cette personne-là, qui, oui, a besoin de moi, mais où sont les limites de mon rôle?»

À travers toutes ces responsabilités, les proches aidants risquent l'épuisement physique et émotionnel.

«Les émotions sont contagieuses. Voir quelqu'un qui est très anxieux ou quelqu'un qui est en colère, bien, moi aussi, je suis à risque de ressentir cette anxiété-là ou cette colère-là. Donc, la fluctuation de l'émotion de l'autre, la souffrance de l'autre, quand on aime et qu'on est près de quelqu'un, bien, on est particulièrement touché.»

Pour Catherine Levasseur, il faut savoir demander de l'aide auprès de la famille, des amis et des associations, comme l'AQPAMM.

«On peut toujours appeler, si on a besoin d'aide, parce que souvent, nous, on ne va pas bien. On se sent coupable, on ne sait pas comment réagir.»

L'AQPAMM offre une nouvelle série d'ateliers pour les proches aidants d'aînés à compter du 1er février. Des groupes de soutien sont aussi mis sur pied.